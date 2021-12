No ceden homicidios; van 27 en nueve días

Ciudad Juárez registró 27 homicidios durante los primeros nueve días de diciembre, con lo cual, según las cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), se acumulan mil 311 crímenes en el año que está por terminar.

En todo el estado de Chihuahua, son 41 los asesinatos cometidos este mes, mientras que en lo que va del 2021 suman 2 mil 321 ejecutados en toda la entidad, de acuerdo con cifras oficiales de la FGE y archivos periodísticos.

Organizaciones de la sociedad civil y otros sectores de la comunidad coincidieron en señalar que la impunidad es uno de los factores por los que no se ha logrado disminuir la incidencia de este delito.

Manifestaron su preocupación por las consecuencias que deja la ola de violencia que durante 2021 ha enlutado a alrededor de 100 familias por mes en esta frontera.

De acuerdo con información proporcionada por la FGE con base en solicitudes de transparencia, en el desglose mes por mes se indica que en enero se cometieron 99 homicidios en Juárez, en febrero 112, en marzo 122, en abril 126, en mayo 143, en junio 118 y en julio 119.

En agosto ocurrieron 109, en septiembre 102 y en octubre 113, mientras que noviembre cerró con 121 homicidios cometidos en Juárez.

Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, consideró que la alta cifra de homicidios pone de manifiesto la falta de investigación, ya que como lo documentó el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), la impunidad en Ciudad Juárez es de un 95 por ciento.

“En torno a la violencia hay una impunidad casi total que revela que no hay investigaciones serias, no hay verdad, no hay justicia, no dan con los perpetradores y eso evidentemente que invita a una repetición constante de esos delitos”, dijo.

El sacerdote consideró desafortunadas las declaraciones realizadas recientemente por el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco, en el sentido de que Juárez es una fábrica de sicarios. Dijo que el hecho de que haya violencia es por la falta de investigación policiaca, ya que la impunidad fomenta que los delitos puedan cometerse libremente.

“La impunidad te da luz verde para seguir cometiendo delitos”, reiteró.

Enfatizó que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.

En duelo, en 2021, más de mil 300 familias

Para Catalina Castillo, directora de Red por la Infancia, es preocupante la situación de duelo que viven las más de mil 300 familias que durante el presente año han perdido a un ser querido, sobre todo en el caso de las niñas y los niños.

En octubre pasado la activista perdió a su hermano, el abogado José Castillo Castañeda, quien fue asesinado a balazos en el exterior de su domicilio en la colonia San Antonio, por lo que aseguró que con base en su propia experiencia, todas las familias de una persona que fue víctima de la violencia no cuentan con acompañamiento por parte del Estado.

“¿Quién le da acompañamiento a todas esas familias? ¿Quién nos dio acompañamiento a nosotros por la pérdida de un hermano, de una hermana o de un hijo? Nadie, las instituciones están completamente ausentes”, expresó.

Dijo que tal ausencia representa una violencia emocional para las familias, además de que se viola su derecho al acceso a la justicia.

“Esa es la parte que hace esta conjugación perversa del estado de la injusticiabilidad, la impunidad y la corrupción mismas de las instituciones; asumimos que ésta es una ciudad que está en pérdida y en duelo”, reiteró.

Diez años sin estrategia

Indicó que la preocupación de la organización que representa es similar a la que ocurrió durante 2008 a 2012, sobre los niños huérfanos de la violencia, que podrían ser ahora muchos de los que están delinquiendo.

Señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno tuvieron más de 10 años para preparar una estrategia a favor de todos aquellos niños que ahora son jóvenes o adultos, y sin embargo no se hizo.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Juan Antonio Navarro Castillo, atribuyó la problemática a que los gobiernos municipal y estatal están abandonados por la Federación.

Dijo que si bien se cuenta con la presencia de la Guardia Nacional, no hay policías federales ni de investigación a pesar de que se trata de delitos cometidos por la delincuencia organizada o con armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas.

“No hemos sabido de incautaciones o decomisos de drogas o que ellos hayan atraído la investigación de homicidios por cuestiones de delincuencia organizada o de narcotráfico, eso no lo hemos visto, no ha sucedido y creo que ni lo veremos ni sucederá pero la Federación desde hace muchos años ha abandonado al estado en el sector de la sociedad”, puntualizó.

El litigante consideró que se debe dar tiempo a las nuevas administraciones estatal y municipal para que puedan empezar a dar resultados, ya que aunque se trata de los mismos agentes, los jefes policiacos y las autoridades son recientes.

Silvia Aguirre, directora del Frente Político Ciudadano para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ayer participó en una vigilia en memoria de las víctimas de la violencia, dijo que se requieren programas eficientes por parte de los tres niveles de gobierno para frenar la violencia.

“Necesitamos que dejen de justificarse y comiencen a dar resultados, y también hemos descubierto que tienen miedo a enfrentar a la delincuencia organizada”, mencionó.

Sin embargo, dijo que también es urgente la participación de la comunidad ya que la falta de confianza en las autoridades hace que muchos de los delitos que se cometen no sean denunciados.

“El problema de la comunidad es que no queremos colaborar por miedo a las represalias y por falta de confianza en las autoridades, este veneno nos está consumiendo, la impunidad y la corrupción son un cáncer”, comentó.

Otros tres ayer

La tarde de ayer, en dos eventos casi simultáneos pero en diferentes sectores de la ciudad, fueron ejecutados dos hombres, reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El primero de ellos fue en la Privada número 4 y la calle Montes Alpinos de la colonia Lomas de San José, donde dos pistoleros sorprendieron a un hombre que caminaba y le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte.

Los responsables huyeron a bordo de un vehículo compacto en color gris, de acuerdo con testigos.

A pocos minutos, otro hombre fue asesinado a balazos en las calles Cuicuicatzin y Bonampak de la colonia Hermenegildo Galeana. La víctima vestía un conjunto deportivo azul y playera roja, quedó tendido boca abajo sobre la calle.

Horas más tarde, un hombre fue privado de la vida en el fraccionamiento Oasis Revolución, donde salió del Gimnasio Oasis Gym y en el estacionamiento fue asesinado por disparos de un arma de fuego, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El crimen fue cometido en la intersección de las calles Oasis Revolución y Alfredo Martínez.