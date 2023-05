Mujer mayor dibuja a su perrito desaparecido y pide ayuda para localizarlo

Ciudad Juárez.- A través de redes sociales se compartió y se viralizó desde ayer la pesquisa de Koba, un perrito que despareció hace 11 días.

Lo que sorprendió de éste caso es la imagen con la cual se busca a la mascota, ya que pese a pensar que podría tratarse del dibujo de un niño, lo realizó una mujer mayor que busca a su fiel amigo.

“Buenas tardes, amigos el día hoy saliendo de mi casa me encontré con un anuncio en la reja y me dio mucha ternura me comunique para ver cómo podía ayudar porque pensé que se trataba de un niño, la sorpresa fue que en realidad se trataba de una señora mayor buscando a su perrito”.

La usuaria que compartió en Facebook la historia dijo que la mujer por la falta de conocimiento en redes sociales decidió dibujar a mano a su perrito y ofrecer una recompensa de $1,000 pesos.

Koba salió de su casa el 15 de mayo las 11:00 de la mañana cerca de la calle Calzada del Río y Arizona.

En caso de tener cualquier información que ayude a reencontrar a Koba con su dueña favor de comunicarse al 656 352 4145 o al 664 260 2010.