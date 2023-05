Vinculan a proceso a dos mujeres acusadas de feminicidio

La jueza de Control, Brisa Yadira Meraz, vinculó a proceso a Claudia Rubí R. E. y a Diana Paola E.L., acusadas por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Celia Yaneth C.R. de 35 años, por hechos ocurridos entre el 17 y 18 de mayo.

La juzgadora consideró que el agente del Ministerio Público David Armendáriz, adscrito a la Fiscalía de la Mujer, acreditó la probable consumación del delito y la coautoría del mismo.

Y aunque la defensa particular de Claudia Rubí, a cargo de Hernán Rivera y del abogado de oficio, Luis Oaxaca, solicitaron la no vinculación, la juzgadora no validó los criterios expuestos por ambos defensores que pretendían la reclasificación del delito por la inhumación del cuerpo, ya que consideraron que no se acreditó el modo de la comisión del delito de homicidio.

La jueza destacó la saña empleada por las probables agresoras y consideró que el crimen fue por razones de género.

La jueza ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y concedió el plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Ambas mujeres fueron trasladadas al Cereso Femenil 2.