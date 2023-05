Deportado pide ayuda para recuperar a su hija de la morgue de El Paso

Después de haber sido deportado bajo el Título 8 a Ciudad Juárez, el venezolano Walbes José Quintero busca el apoyo de las autoridades estadounidenses y de las organizaciones que apoyan a los migrantes en ambos lados de la frontera, para poder recuperar el cuerpo de su hija de la morgue de El Paso.

“Que me den una visa humanitaria, que me lleven esposado, algo, pero necesito que me ayuden para poder estar con mi esposa, está mal, necesita gasas, medicamentos, necesita cuidados. Y mi hija está en la morgue”, suplicó el sudamericano.

Explicó que, con siete meses de embarazo, la colombiana Maryenis Morales Villa permaneció cinco días sobre el bordo del río Grande antes de ser recibida por la Patrulla Fronteriza, la cual la mantuvo tres días detenida en sus instalaciones hasta que fue liberada en El Paso, en donde días después perdió a su bebe porque el personal de un hospital no quiso atenderla cuando ella acudió a recibir atención médica.

Con la esperanza de poder trabajar en Estados Unidos y darle una vida mejor a sus tres hijas, Maryenis y Walbes salieron el 26 de febrero de Cartagena, Colombia, y después de cruzar la selva del Tapón del Darién y viajar durante cuatro días a bordo del tren de carga que recorre México, el 4 de mayo llegaron finalmente a Ciudad Juárez, por donde cruzaron el río Bravo/Grande para entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Ambos permanecieron cinco días junto a la puerta del muro, ubicada en el marcador fronterizo número 40, en donde pese a estar embarazada Maryenis, de 31 años de edad, no fue recibida hasta el martes 9 de mayo, relató el venezolano.

Dijo que después de ser recibidos, fueron separados, y mientras que ella fue dejada en libertad dentro de Estados Unidos el día 12, él fue devuelto a Ciudad Juárez el martes 16, después de firmar una hoja, pese a no saber leer ni escribir.

“Me expulsaron pa’cá pa’Juárez, como yo no sé leer ni escribir me pusieron a firmar una hoja. Yo les dije que no sabía leer ni escribir, pero no me dijeron nada, sino que un compañero me dijo: mira, firma aquí. Y yo firme. Entonces me expulsaron”, dijo quien regresó a México después de firmar su expulsión “voluntaria” para no ser deportado con un castigo por cinco años.

Walbes narró que su esposa, con quien tiene dos hijas más en Venezuela, le dijo vía telefónica que se sentía mal, pero que no la querían atender en el hospital.

“Ella me dice que está manchando, que está botando líquidos, y que ella acudió a un hospital, Las Palmas, medio la vieron y la volvieron a regresar pa’tras. De repente, en la madrugada, el día sábado, día 20, ella va otra vez pal médico y cuando va –le dicen- que ella perdió todo el líquido. La muchachita murió asfixiada. Le hacen la cesaría y la muchachita estaba muerta. Mi hija ya tenía una hora y media muerta, se le pasó el tiempo”, denunció.

Con la imagen en su celular de su hija muerta en el hospital, con un vestido blanco con listones rosas que le compró su mamá, el sudamericano se dijo desesperado por no poder atender a su esposa y no poder reclamar el cuerpo de su hija.

“Ella está mal, ella necesita un juguito que le lleven una comida, que le lleven una gasa. A ella ya la dieron de alta, mi esposa se encuentra en una iglesia. A la niñita ahorita la tengo en la morgue, se llama Arelys Chikinkira Quintero Morales. Yo necesito que me den una oportunidad, una visa humanitaria para yo ir a reclamar a mi hija; mi mujer no tiene a nadie allá que la pueda ayudar”, dijo al pedir el apoyo para reunirse con ella.