'Corcholatas hacen su trabajo y tienen una responsabilidad nacional'

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que las “corcholatas” están haciendo su trabajo y tienen una responsabilidad nacional.

Esto luego de que ayer la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció que las “corcholatas” de Morena usan sus cargos públicos para hacer campaña en municipios de la entidad.

“Están haciendo su trabajo y tienen una responsabilidad nacional, además no es cierto que vamos 2 a 0, vamos 1-1, ayer lo comenté, en 2018 me tocó ser candidato a senador, en la segunda fórmula y ganamos al estado. En 2018, presidencia, diputaciones, en el 21 no se ganó pero el desempate va a ser el 2024”, declaró esta mañana.

Campos dijo esta semana que “a Morena le partimos el hocico en Chihuahua", refiriéndose al proceso de votación en el 2021, cuando el PAN ganó el estado.