En una ciudad que ha normalizado la violencia, los padres, madres y familiares de personas desaparecidas buscan visibilizar los rostros de sus seres queridos a través de formas cada vez más creativas, que vayan más allá de una pesquisa.

Además de luchar para que la Fiscalía General del Estado (FGE) les otorgue copias de las pesquisas que puedan pegar en las calles, y que no se las entreguen en blanco y negro, sino a color, las familias de las mujeres y los hombres desaparecidos de Ciudad Juárez utilizan artículos como playeras, mantas, mandiles, calendarios, macetas, separadores de libros y abanicos para colocar sus rostros y llamar la atención de la comunidad.

PUBLICIDAD

“Las familias utilizan todas las formas posibles de creatividad para buscar a sus seres queridos, quien tenga un hijo o una hija desaparecida la buscaría de todas las formas y todas maneras, para dar con ella”, dijo Alejandro Durán, hermano del juarense César Gonzalo Durán Calderón, quien desapareció en julio de 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc.

El líder del Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, que es asesorado por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), destacó que primero es el amor a sus familiares lo que los hace utilizar su creatividad para buscarlos.

“Hablamos de búsquedas en vida, no vida, búsquedas forenses, búsquedas por medios de comunicación. Quien tenga a un hijo o a una hija quizás se pueda dar una idea de cómo lo buscaría si se lo arrebatan, lo buscaría por todos lados y de todas maneras. La pesquisa no basta, y entonces las fotos de sus familiares están en botellas de agua, están en las mantas, están en mandiles, en los espectaculares, en videos; hemos comprendido que entre más personas vean la foto, hay más posibilidades de que den información; sí ha habido casos en donde hay gente que así ha encontrado a su familiar”, destacó.

Pero además del amor que los hace buscarlo, las familias se encuentran con otro problema: la normalización de la violencia, ya que aunque sí hay personas que se detienen a ver una pesquisa, muchas otras pasan de largo, sin detenerse en los postes o paredes donde son colocadas. Además, de que constantemente las autoridades las retiran.

“A mucha gente le pasan de noche, y más cuando son en blanco y negro, más cuando las autoridades no las hace bien, cuando están borrosas. Por eso los familiares buscan toda la creatividad para que se vea su familiar”.

Durán destacó que además están unidos a muchos colectivos a nivel nacional, por lo que ven qué actividades realizan en otras ciudades del país, como apoderarse de las plazas públicas y renombrarlas, como una exigencia a las autoridades para que busquen a sus seres queridos.

“Cuando nosotros comenzamos este proceso de búsqueda sí confiábamos en las autoridades, poníamos una denuncia y te regresabas a tu casa, pero veías que no se hacía nada. Es por eso que las familias salieron a las calles, primero porque no se reconocía la problemática y después porque no se llegaba a la verdad”.

Memorial del Parque Borunda

Hace unos días, los familiares de Juan de Dios Robles Martínez, desaparecido el 13 de noviembre de 2019 en el Valle de Juárez, repartieron entre la comunidad calendarios 2022 con su pesquisa; mientras que en febrero los familiares del juarense César Ávila López, desaparecido el 7 de febrero de 2011 en El Tule, Fresnillo, Zacatecas, repartieron separadores de libros con su fotografía.

En Ciudad Juárez, el Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia se unió desde agosto del año pasado en la lucha con las madres de mujeres desaparecidas, para crear el memorial permanente a las personas desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda, en el área del Monumento a la Madre y la barda de la Secundaria Federal número 1, la cual les fue prestada por las propias autoridades educativas.

‘Familias se reconocen en el dolor’

Desde agosto de 2021, cada mes se reúnen el último domingo para conmemorar y visibilizar la desaparición de sus seres queridos, recordar lo que les gustaba, pintar sus nombres, pegar pesquisas, recordar las fechas de sus nacimientos y celebrar con ellos a la distancia fechas como Navidad, Año Nuevo, el Amor y la Amistad o los aniversarios de su desaparición.

“La unión viene de que las familias se reconocen en el dolor, ven a otra madre que tiene a una hija, un hijo desaparecido, hacen eco en lo que han encontrado o no en las autoridades. Y quien acompaña a las familias también ha dado este elemento de unión, pero el centro es la persona que está sufriendo, hay que unirnos”, explicó el líder del colectivo integrado por 20 casos de hombres desaparecidos.

Mientras que unas madres utilizan playeras o mandiles con los rostros de sus hijas desparecidas, otras como Luz del Carmen, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto de 2008 a los 19 años de edad, crea imágenes y difunde su rostro de distintas formas a través de redes sociales.

Silvia Banda Pedroza, madre de Fabiola Yaneth Valenzuela Banda, quien fue vista por última vez el 23 de agosto de 2010, a los 18 años de edad, también reparte abanicos por las zonas de la ciudad en donde viaja en transporte público, con la esperanza de que alguien pueda reconocerla.

Oficialmente, un mes después de su desaparición, la Fiscalía de Chihuahua encontró sus restos incinerados, pero fue hasta el 19 de enero de 2012 cuando le fueron entregados a su mamá; sin embargo, debido a que le han dado a conocer distintas versiones sobre el lugar en donde fueron encontrados sus restos, la madre busca visibilizar su caso a través de distintas formas.

Los billetes de Esmeralda

En 2012, con apoyo del Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimuj), José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009, logró imprimir billetes de 200 pesos con la imagen de su hija, expedidos por el Banco de Cristo Jesús, y logró así que muchos juarenses grabaran su rostro en su mente.

También replicó la imagen en una manta que sigue utilizando en sus protestas. La idea surgió porque un día se dio cuenta que las pesquisas no eran suficientes para llamar la atención de la comunidad, cuando un grupo de cristianos le entregó un dólar con la imagen de Dios.

Al platicarle la idea a un amigo, éste le dijo que lo hiciera en un billete de 200 pesos, el cual es el único con la imagen de una mujer, por lo que pidió ayuda y aunque al principio el mensaje que recibían de la computadora era que la reproducción de billetes está prohibida total o parcialmente, finalmente logró hacerlo.

Otras madres han pegado los rostros de sus hijas en paletas de dulce, como el caso de Nancy Iveth Navarro Muñoz, desaparecida a los 18 años, el 13 de julio de 2011; también hacen engomados con sus pesquisas, como Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, desaparecida a los 16 años, el 8 de julio de 2011; Diana Rocío Ramírez Hernández, desaparecida a los 18 años, el 4 de abril de 2011 y Janeth Paola Soto Betancourt, desaparecida el 23 de mayo de 2011 a los 19 años de edad.