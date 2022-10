Los detienen por faltas administrativas y resultan con órdenes de aprehensión pendientes

Ciudad Juárez.- Un total de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, fueron capturadas el sábado pasado por policías municipales, por órdenes de aprehensión que giraron jueces locales, ya que fueron señalados como responsables de varios delitos, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Adrián Sánchez Contreras.

Uno de ellos fue Sergio Jesús C. C. de 24 años, detenido en as calles Pumicita y Obsidiana, en la colonia Morelos, por cometer una falta administrativa y debido a que tenía una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, del 17 de agosto pasado.

PUBLICIDAD

Jesús Manuel H. M. de 55 años, fue arrestado en las calles Atrás Quedó la Huella y Adelita Cisniega, en la colonia Carlos Chavira Becerra, ya que contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud, giradas los días 29 de junio de 2022, 21 y 22 de septiembre de 2022.

Elidía L. O. de 25 años, fue detenida en la avenida Manuel J. Clouthier y calle Río Amacuzac, en la colonia Arcadas, al ser sorprendida realizando actos de molestia y contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, librada el día 25 de marzo del presente año.

Porfirio G. C. de 51 años, fue detenido en las calles Che Guevara y Arturo Gámiz, en la colonia Lucio Blanco, al adoptar una actitud evasiva cuando observó las unidades policiales pasar junto a él y al consultar sus datos generales en el Sistema Plataforma Juárez, se descubrió qué había una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, del 19 de agosto de 2022.

Mayra Alejandra O. S. de 33 años, fue arrestada en las calles Ramón Rayón y Waterfill, en la colonia Moreno, al ser sorprendida realizando actos de molestia y tenía pendiente una orden de aprehensión por delitos contra la salud, del 21 de septiembre pasado.

Eduardo R. F. de 42 años, fue detenido en las calles Cuicuilco y Cantera, en colonia Libertad, por una orden de aprehensión por delitos contra la salud, librada el 23 de septiembre de 2022.

Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, instancia que los llevó ante los jueces que ordenaron su captura.