Aun con vacuna fallecieron aquí 201 por Covid

Ciudad Juárez.- Aun estando vacunadas, más de 200 personas han perdido la vida por Covid-19 en Ciudad Juárez desde que inició el Plan Nacional de Vacunación (PNV), informó Servicios de Salud.

A través de la requisición 0801429220003788, girada al organismo mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se dio a conocer que los fallecimientos en los “pacientes vacunados” han sido 201 entre el 2021 y el 2022.

Lo anterior ocurre en medio de la discusión de remover o no el uso obligatorio del cubrebocas, situación que será analizada en la próxima sesión del Consejo de Salud.

Por medio de la consulta, el descentralizado dio a conocer que es importante que la ciudadanía considere que los antivirales, sea cual sea la marca, actúan combatiendo al SARS-COV-2, pero su efectividad está supeditada al estado previo del organismo.

“Los antivirales son medicamentos que actúan combatiendo los virus. No curan enfermedad, pero consiguen que la sintomatología sea más leve, disminuyendo así la posibilidad de complicaciones y la inmunización o vacunación es una medida de protección primaria a la salud para generar inmunidad en forma masiva y de esta manera prevenir la gravedad de la enfermedad”, destacó el área de Epidemiología.

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno federal, en esta localidad han sido suministrados 2.8 millones de biológicos anticoronavirus. Los aplicados, según las cifras, son un millón 760 mil 525 de Pfizer en adolescentes y adultos, más otros 85 mil 732 de uso pediátrico. Además, 922 mil 440 del laboratorio Astrazeneca, 26 mil 841 de Cansino, 25 mil 783 de Moderna y 30 mil adicionales de Johnson & Johnson.

El citado departamento de la Secretaría de Salud del Estado manifestó que por el momento resulta importante continuar con los cuidados indispensables, sobre todo en aquellos con comorbilidades.

Puntualizó que la efectividad de los blindajes no está a discusión, sin embargo, enfatizó que es indispensable que la comunidad no se confíe, ya que éstos no evitan la infección y su rango de éxito continúa ligado a factores como la edad y que el inoculado no cuente con patologías inmunodepresoras: diabetes, obesidad, hipertensión, VIH, cáncer, entre otras que podrían comprometer el bienestar general.

Entre las recomendaciones sugirió el lavado frecuente de manos con agua y jabón y evitar tocarse la cara, además –en tanto no existan otras directrices, pues la fecha de la reunión sigue sin definición– usar los cubrebocas, así como gel antibacterial.

Del mismo modo, llamó a mantener al menos 1.5 metros de distancia con la gente. De presentar síntomas, el llamado es a aislarse y buscar atención profesional.