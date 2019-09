Ciudad Juárez— Con hasta cuatro meses en Juárez, migrantes registrados ante el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) en busca de asilo político en Estados Unidos piden al Gobierno federal la oportunidad de trabajar en esta frontera.

Oficialmente son más de 6 mil 400 los migrantes registrados que esperan cruzar la frontera de manera legal, aunque el coordinador de Coespo, Enrique Valenzuela, dice que realmente permanecen aquí 3 mil 300, mientras que el resto se ha ido a otras ciudades o ya cruzaron de otras maneras ante la larga espera.

Niuber Caballero, de 35 años, es origen cubano y llegó a Juárez con su pareja y su primo hace tres meses y 19 días, pero todavía les faltan más de mil 900 números para ser llamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), la cual sólo le permitió la entrada a su país a 100 de los migrantes registrados ante Coespo, por lo que necesita trabajar en la ciudad.

Él es licenciado en Educación y su pareja médico general, pero en Cuba tenían un sueldo mensual de 20 y 40 dólares respectivamente, por lo cual decidieron ir a Estados Unidos en busca de una mejor vida, sin embargo desde hace más de tres meses se encuentran varados aquí, sin poder trabajar formalmente.

“Sólo he podido encontrar trabajos inestables, de una semana, unos días”, dijo quien trabajó en una pelearía y luego en un negocio de hamburguesas.

“Nosotros lo único que queremos es trabajar, hay mucho trabajo bueno aquí, pero nos tienen denegado el permiso de trabajo”, lamentó al pedirle al Gobierno federal la oportunidad de trabajar para todos, no únicamente para los migrantes retornados de Estados Unidos bajo el programa Permanecer en México del Protocolo de Protección a Migrantes.

Niuber paga actualmente mil pesos mensuales de renta, por lo que explicó que necesita trabajar para poder continuar con la espera que aún no sabe de cuántos meses será. Ayer, Luis también llegó a Coespo en busca de un permiso para trabajar, él dijo tener cuatro meses en la ciudad.

“Los cubanos lo único que queremos es trabajar, siempre buscamos sobrevivir, estamos acostumbrados a trabajar en cualquier cosa, yo en Cuba trabajaba como taxista y no me da miedo trabajar, pero a mucha gente acá le da miedo contratarnos porque no se quieren meter en problemas. Y en el centro ya están ocupados los trabajos que no son formales”, lamentó.

Actualmente, la Clave Única de Registro de Población (CURP) provisional únicamente se les otorga a los migrantes retornados de Estados Unidos.