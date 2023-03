Lleva la JMAS un año sin resolver problema de lodos

Ciudad Juárez.- Por más de un año, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha planteado qué hacer con los lodos que generan las plantas tratadoras y que se acumulan a cielo abierto en un predio ubicado al sur de la ciudad.

Por lo pronto, la acción más viable como destino final de toneladas de estos lodos residuales es convertirlos en abono para cultivos en el Valle o en proyectos en la ciudad, adelantó el vocero de la dependencia, Daniel Valles Vargas.

“Se les está buscando un destino que se pueda aprovechar. Sirven para campos de cultivo como abono, eso se está buscando hacer. Canalizarlos, ya sea a cultivos en el Valle o proyectos en la ciudad para que sirvan de abono”, dijo.

Sin embargo, el funcionario aseguró que no sabe cuándo puedan concluir los trabajos de las mesas en las que se estudia el destino final de los lodos contaminantes; también desconoció quiénes las integran o cuándo se presentará algún proyecto para darle un uso a estos residuos.

“Como no participo en ellas (las mesas) no sé cuánto duren. Como parte de la mesa está el biólogo Francisco López, de la JMAS. Está encargado de las plantas tratadoras, pero no tengo ni la menor idea de quiénes conforman las mesas de trabajo”, comentó en entrevista.

"Hasta que no terminen las mesas tendremos un análisis, no sé cuándo puedan terminar… es indefinido”, agregó.

El director ejecutivo de la JMAS en la Zona Norte, Sergio Nevárez Rodríguez, dijo en septiembre del año pasado que no existe un lugar dónde depositar la materia muerta desechada que es la que está acumulada en el lugar desde el año 2000.

Datos proporcionados en aquella ocasión por el vocero de la dependencia, Daniel Valles, indican que se trata de 280 toneladas diarias de lodos desechados por cinco plantas de tratamiento de la JMAS y que son trasladados en camiones de volteo al predio de 20 hectáreas que la descentralizada usa a un costado del relleno sanitario municipal.

En tanto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) analiza imponer una sanción a la JMAS por no dar un destino adecuado a los lodos que generan las plantas tratadoras, dijo el titular de esa dependencia estatal, Gabriel Valdez.

Al momento se desconoce el monto de la sanción que podría recibir la descentralizada, “no nos han notificado nada, esa es cuestión de la Sedue”, apuntó Valles Vargas.

Este tipo de lodos se caracterizan por ser un residuo extremadamente líquido (más de un 95 por ciento agua). Su composición es variable y depende de la carga de contaminación del agua residual inicial y de las características de los tratamientos llevados a cabo en las aguas residuales, explica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).