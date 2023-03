Esperaban vacaciones; se aislaron dos años

Ciudad Juárez.— Hace tres años, Elian se despidió de sus compañeros de clase un miércoles, el puente por el 21 de marzo se adelantó debido a que había llegado el coronavirus a esta ciudad; sin embargo, asegura que en ese momento nunca imaginó que pasarían dos años para recuperar su vida normal.

En lugar de regresar a la escuela unos días después las clases se suspendieron hasta Semana Santa, y lo que parecía que serían unos días extra de vacaciones se convirtió en un encierro que trajo consigo una profunda tristeza, recordó.

Así es como estudiantes de todos los niveles recuerdan el día que la pandemia por Covid-19 interrumpió sus clases.

“Para mi fue como: ‘ah, qué chido, van a ser como dos semanas de vacaciones libres’, y yo creo que estaba muy contento, pero durante esas semanas de ‘vacaciones’ por así decirlo todavía no sabía que iba a pasar casi dos años de estar encerrados en la casa. Me acuerdo que sí la sufrí muy gacho y me daba mucha tristeza y mucha impotencia no poder ver a mis amigos, no poder estar en la escuela”, mencionó Elian, quien en aquel entonces tenía 14 años y cursaba el segundo grado de secundaria en la Técnica 64.

“Me acuerdo que me la pasaba tirado en la cama viendo videos y era algo como muy malo para mí, porque yo siento que estar ahí encerrado es como si hubiera desperdiciado un año de mi vida, y pues yo me acuerdo que cada vez que mi mamá usaba la palabra ‘nueva normalidad’ a mí me daban muchas ganas de llorar porque no me imaginaba una vida estar encerrado sin poder hacer nada, y también se cortaron muchas amistades que tenía por la pandemia, para mí sí fue un golpe muy duro, pero ya salimos y ya estoy en la escuela”, comentó el menor, quien ahora estudia en el Colegio de Bachilleres.

Luz Ximena cumple años el 21 de marzo; debido a que el día es inhabil y quería realizar su fiesta de cumpleaños en su salón de clases, el festejo sería el jueves 19 para, lo cual sus papás le compraron todo lo necesario, pero el miércoles por la tarde llegó un mensaje al WhatsApp del grupo de padres donde se les informaba que las clases se suspendían hasta nuevo aviso.

“Lo que yo recuerdo fue que yo estaba planeando mi cumpleaños para festejarlo en mi escuela, compramos pasteles, dulces y ropa para ese día, recuerdo que caía un jueves, el miércoles tuve mis clases normales y les conté a todos que al día siguiente sería mi cumpleaños y que llevaría cosas para compartir. En la mañana mis papás me dijeron que habían cancelado las clases porque había llegado un virus y que cuando volviéramos me festejarían, en esa misma noche yo vendí los pastelitos y los dulces los regalé, y pues me había puesto muy triste porque quería festejar con mis amigos de la primaria, semanas después empezaron las clases en línea y no pude festejar”, recordó Luz, quien cursaba el quinto grado en el colegio Kawabata y ahora es alumna de segundo grado en la Secundaria Técnica 33.

Para los docentes el día que se cancelaron las clases también resulta un recuerdo triste, según narraron, ya que aseguran que nunca esperaban un cambio así en su manera de trabajo.

“En mi opinión personal fue difícil porque el adaptarse a nuevas costumbres, hábitos e incluso adaptarse a nuevas formas de socializar pues no es fácil o cómodo.

Como maestra fue lo doble de difícil al adaptar la tecnología para poder dar clases en línea; es difícil porque más que apoyar al núcleo familiar creo que la tecnología dejo codependencia. Eso sigue afectando a nuestros niños y niñas.

Mi aprendizaje fue que aprendí a darle más valor a la libertad, familia y amigos”, mencionó Fabiola Llamas, maestra de inglés en la primaria del Colegio Juárez, quien a partir de entonces sólo volvió a ver a sus alumnos a través de una pantalla.

Incluso el Día del Niño de 2020, sus alumnos lo festejaron disfrazados en sus casas y convivieron a través de la aplicación Zoom, recordó.

Tras el regreso a clases presenciales, los docentes se dieron cuenta de la afectación psicológica que dejó el encierro a los estudiantes, dijo Andrea Ceniceros, titular del departamento de Asistencia Educativa de la Subsecretaría de Educación y Deporte.

“Derivado de la pandemia, los estudiantes atravesaron una serie de emociones negativas: frustración, desesperación, enojo, entre otras; nos damos cuenta al regreso de este ciclo que vienen diferentes y que sin duda debemos de atender la salud emocional”, mencionó.

Algunos de los resultados son conductas agresivas o aislamiento, por lo cual se imparten capacitaciones a los maestros para que puedan apoyarlos, además de que se iniciará con capacitaciones a los padres de familia, dijo la funcionaria.

Refirió que el departamento de Asistencia Educativa ha realizado alianzas con 32 dependencias y organizaciones civiles para brindar atención emocional.

Las acciones:

