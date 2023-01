Les faltan a calles 20 mil placas de nomenclatura

Ciudad Juárez.- Calles de la colonia Altavista tienen nuevos letreros para identificarlas, el Municipio arrancó ayer oficialmente el programa de nomenclatura que inició el año pasado con una inversión de 11 millones 356 mil pesos para la elaboración de 11 mil placas.

Agregó que el rezago actual es de 15 mil a 20 mil placas, “aquí vamos a avanzar poco más del 50 por ciento, pero vamos a seguir haciendo el diagnóstico”.

“Este trabajo, es importante decirlo, se está haciendo con el presupuesto del 2022 por todo el proceso administrativo y todo eso, son 11 mil placas nuevas de nomenclatura”, declaró el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que las placas estaban listas desde el año pasado, y en éste se instalarán. Agregó que con este programa se beneficiarán 79 colonias, incluido el Centro Histórico.

“El material no es atractivo, no son de aluminio, de fierro, de metal… el metal saben que está muy caro; éstas no son atractivas para robarse, esperemos que no, por lo menos económicamente no es atractivo”, mencionó.