Galería: Tras limpieza de comerciantes, recorren alcalde y funcionarios el Centro

Ciudad Juárez.- Luego de la limpieza de ambulantes que se realizó desde el lunes pasado en el primer cuadro de la ciudad, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y funcionarios municipales realizaron este día un recorrido por las calles 16 de Septiembre y Rafael Velarde, de donde se desalojó a unos 450 ambulantes.

También estuvieron en La Paz, donde todavía están ambulantes pero en los laterales de la arteria.

Durante el recorrido se observó que las calles estaban limpias, sin malos olores y con botes de basura, que por mucho tiempo estuvieron ausentes en el Centro.

Algunos comerciantes se acercaron al presidente municipal para hacerle algunas peticiones, como regresar a las calles a vender.

“Ha sido un avance muy importante evidentemente hay que revisar detalles, algunos están inconformes, es natural, pero quiero seguir insistiendo que el Centro es de las y los juarenses, no es de los comerciantes no es del Gobierno, es de lo juarenses pero sí creo que dimos un paso muy importante, y de ahí en adelante los pasos que demos debe ser ara avanzar no para retroceder”, declaró el alcalde.

Dijo que una vez que se termina las obras del transporte semimasivo BRT empezarán los trabajos del Municipio para embellecer la 16 de Septiembre y la plaza de Armas.

“Queríamos venir a saludar a los comerciantes, venir a ver el avance que ha hecho aquí el equipo y estamos contentos”, manifestó Pérez Cuéllar.

En el recorrido estuvieron presentes comerciantes establecidos, como Francisco Yepo, quien dijo que este es un rescate del Centro que se esperaba desde hace siete años.

“Los comerciantes establecidos estamos muy contentos de que se está llevando a cabo este rescate del Centro Histórico, queremos un Centro Histórico digno de Ciudad Juárez”, manifestó