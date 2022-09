Lectores ubican a ladrón de computadora; dueño la recupera

Ciudad Juárez.- Lectores de El Diario ubicaron al ladrón de una computadora portátil y compartieron su dirección al propietario del establecimiento afectado, por lo que este logró recuperar el aparato.

El robo ocurrió el pasado miércoles 21 de septiembre al interior del centro comercial Soriana López Mateos, cuando un hombre ingresó a un local dedicado a la venta de maquillaje y accesorios, de donde hurtó una laptop de color rosa.

“Alguien que vio el video me mandó mensaje para decirme que sabía dónde vivía esta persona, me pasó la dirección y fui, ahí me lo topé en la entrada de su casa en la colonia Hidalgo y le pedí que me regresará la computadora o le hablaría la policía, afortunadamente aún la tenía y me la entregó”, refirió el propietario.

Agradeció a quienes compartieron el video y permitieron recuperar la herramienta de trabajo, pues es ahí donde se hace el inventario de productos que comercializa.