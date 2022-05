Lanzan proyecto de Relleno Sanitario para combatir pepenadores

Ciudad Juárez— Hoy arrancará el ajuste de logística en el Relleno Sanitario con el objetivo de prevenir incendios, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal continúa vigilando el lugar para evitar el ingreso de pepenadores hasta que se regularice la descarga de desechos por parte de PASA y su recubrimiento por Yvasa.

“El reto puede ser hoy en la noche, hoy en la noche es, digamos, la prueba de fuego en el tema operativo, ahí deberá haber algún criterio si vemos que con los ajustes logísticos que haga la empresa a lo mejor llegan las 10:15 o 10:30, obviamente hay que dejar que descarguen”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa.

El pasado sábado, el alcalde y el director de Limpia del Gobierno Municipal, Gibrán Solís, informaron que como una medida preventiva para evitar los incendios en el relleno sanitario se decidió recortar tres horas diarias al descargue de basura con la intención de que la empresa encargada de toparla tenga más tiempo de realizar su trabajo porque no se estaba realizando como debía ser.

Sin embargo, el director de Protección Civil, Roberto Briones, explicó que aún no hay un peritaje que explique las causas de cada uno de los incendios que se registraron este año, pero no se descarta el efecto lupa provocado por los rayos solares o algunos otros motivos que no fueron especificados.

“Sigue Seguridad Pública y seguramente tanto hoy como mañana tendrán reuniones tanto Ernesto Guevara (director de Servicios Públicos Municipales) como Gibrán con ellos, pero primero tienen que, como le hicimos con lo otro, decidir claramente cuáles son las reglas. El compromiso es que en esta semana tengamos claro ya ese asunto”, dijo el alcalde.