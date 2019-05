'La economía familiar no es mucha, pero la educación es prioritaria'

Ciudad Juárez— Y mientras sus hijas e hijos realizan el examen de admisión, en el exterior de los Colegios de Bachilleres decenas de madres, que permanecen en espera de los aspirantes, comparten las estrategias económicas que implementan para hacer frente a los gastos de inscripción.

“En mi casa mi esposo y yo somos empleados de maquila, la mitad de las utilidades se están ahorrando para pagar la escuela de nuestros hijos”, dice Elvira, quien ya tiene un hijo estudiando en el Cobach Plantel 9.

Estima que de ser admitido su hijo menor gastará aproximadamente 4 mil pesos en inscripción, libros, uniformes, calzado y útiles escolares.

Esta cantidad se duplicará porque tiene otro hijo cursando el segundo semestre.

“Aparte los camiones”, dice la residente del fraccionamiento Portales de San Pedro, al suroriente de la ciudad.

Para Marcela, quien radica en Valle de los Olivos, el ahorro empezó semanas atrás.

“Ya no hay no pizzas, no hamburguesas”, dice riendo.

Explica que la economía familiar no es mucha, pero la educación de sus hijos es prioritaria.

“De una manera u otra tenemos que hacerle para darles escuela. Ahorramos con tiempo porque sabemos que es más cara la preparatoria”, dice.

“Lo importante ahorita es que queden en la escuela, no importa en qué turno, porque por este rumbo no hay más preparatorias públicas y difícilmente tendremos recursos para una escuela privada de no ser admitido mi hijo”, menciona.

Ambas mujeres llegaron con sus respectivos hijos, antes de las 7 de la mañana, al plantel educativo ubicado en la calle Universidad Tecnológica para que presentaran el examen de admisión.

El Colegio de Bachilleres admitirá a siete mil 100 estudiantes, poco más de 7 mil 600 aspirantes que obtuvieron la ficha.

Eduardo Limón Alonso, coordinador de los Cobach en la Zona Norte ha asegurado que las y los alumnos tendrán garantizada su educación, ya que Bachilleres también cuenta con un sistema abierto.