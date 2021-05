Justifica secretario abuso de sus policías contra candidato

Cortesía

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruíz, dijo que el ‘supuesto’ candidato a diputado que denunció en las redes sociales haber sido sometido por agentes de esa corporación, viajaba en un vehículo polarizado y se negó a ser revisado en el punto aleatorio que se colocó en la carretera Rancho Anapra, en el cual se revisan todos los vehículos con estas características.

Destacó que en base a la investigación que se realizó del hecho, la persona además manoteo a los agentes y los amenazó identificándose como periodista.

“En primer lugar no tenemos conocimiento de que sea candidato formalmente, él lo que tiene es un incidente en un punto de revisión en donde estamos revisando a toda la ciudadanía en un punto alternativo y alternado para revisión de vehículos, que lo revisamos todo el tiempo aleatoriamente en diferentes sectores puesto que lo que estamos previniendo es la comisión de delitos”, mencionó.

Se trata de Jaime Flores, quien se da a conocer como “La máquina de fuego”, candidato a diputado local del distrito 02 por el partido Fuerza por México.

“Este sujeto llega en su calidad de civil en un vehículo que necesita forzosamente ser revisado porque tiene características similares a los que se utilizan para la delincuencia, en lugar de identificarse correctamente y tratar correctamente a los policías, se pone muy altanero, tenemos que tener algo muy claro, la autoridad tiene que ser respetada, no se puede por un lado pedir que nosotros hagamos contención de los delincuentes y por otro pensar que por ser supuesto candidato o una persona importante en el medio civil tú estás exento de hacer lo que la autoridad te dice, si tú no obedeces lo que la autoridad te dice estás cometiendo un delito”, señaló.

Dijo que este delito es el de Resistencia de particulares, por lo tanto el agente puede detener a la persona y consignarla ante un juez al oponerse al mandato de la autoridad.

“Si te pones altanero y empiezas a manotear, lo único que vas a ganar es que el policía haga lo conveniente para guardar la seguridad de él, la integridad también del sujeto que está poniéndose altanero, la Policía es la única autorizada para utilizar la fuerza de manera legal, en proporción a la fuerza que nosotros recibimos, en esa misma proporción nosotros actuamos”, refirió.

Insistió en que el ‘supuesto’ candidato es un civil que se resistió a una orden de la autoridad.

“Los policías estamos haciendo nuestro trabajo, no distinguimos a priori voy a agarrar a este candidato, para nosotros es una persona civil que llega a un punto de revisión en donde todo mundo se deja revisar porque todo mundo queremos seguridad en Juárez, pero como el señor es fulanito de tal, a mí no me interesa quién sea, es un ciudadano más que tiene que apoyar en el cumplimiento del servicio de nosotros para brindar seguridad a Juárez”, dijo.

Destacó que en ese mismo punto se detuvieron ayer cuatro vehículos con reporte de robo y se decomisaron dos armas.

Señaló que por una parte las personas piden seguridad pero que cuando les toca ser revisadas no quieren o cuando bloquean una obra solo por el hecho de ser candidatos se niegan a ser detenidos

“Yo podría no autorizar los retenes pero estamos en una circunstancia específica que hace que sean necesarios y por qué no se resiste así a un retén militar y por qué sí se resiste así a un punto de revisión de policía, ellos tienen un retén en el que paran a toda la carretera completa y revisan a todo mundo, eso es un retén, nosotros ponemos un punto de revisión aleatorio y entonces ya nada más porque eres un ciudadano no tienes que respetar a la autoridad ¿yo cómo sé si eres un ciudadano bien o eres un delincuente? Si voy a hacer un punto de revisión tengo que revisar a todos y si se pone altanero o prepotente someterlo con el uso de la fuerza”, puntualizó.