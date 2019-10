Intentan estafar a fiscal de la Zona Norte a través de una llamada

Ciudad Juárez— Extorsionadores telefónicos quisieron estafar ayer al fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, dio a conocer el funcionario.

La llamada, según dijo, fue muy insistente y los extorsionadores montaron todo un escenario para finalmente pretender obtener claves bancarias digitales, dijo.

Comentó que el contexto que hacen estas personas dedicadas a la estafa y pillaje, es el propio de una institución bancaria y hasta transferían las llamadas con operadoras e intercalan audios.

Las voces de quienes atienden son de hombre y mujer que se hacen pasar por ejecutivos bancarios de la Banca Móvil, dijo Nava.

Indicó que supo desde el primer minuto que algo no coincidía y decidió seguir indagando el modus operandi, al cual calificó como “muy real”.

Agregó que aunque se les cuelgue la llamada estos tipos son muy insistentes por lo que podrían burlar a mucha gente y llamó a estar alertas.

Dijo que esta modalidad es nueva y desplazó a la extorsión telefónica del secuestro virtual que se hace desde cárceles.

Nava aseguró que en su caso no se configuró el delito de fraude por lo que no fue necesario abrir una carpeta de investigación, pero comentó que existen denuncias recientes en la Fiscalía que han sido por este motivo por lo que hizo un llamado general a no dejarse engañar y no proporcionar información de su cuenta bancaria a nadie.