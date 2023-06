Intenciones políticas tras señalamientos por condiciones de Benito: Ibáñez

Ciudad Juárez.- El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez no descartó que existan intenciones políticas detrás de los movimientos en redes sociales que señalan que la jirafa Benito se encuentra en malas condiciones.

Lo anterior al ser cuestionado sobre el hecho de que algunas de las publicaciones que pretender hacerse virales en redes sociales, son de militantes e incluso excandidatos del partido Movimiento Ciudadano.

“Es muy triste de algunos de los actores políticos que tratan de aprovechar la coyuntura para subirse a un tema tan sensible como este y tan importante además para la comunidad, pues yo creo que si se preocuparan por entender cómo se cuida a los animales, cómo se convive con los animales y todo eso, pues sería otra cosa”, mencionó.

Destacó que en todo el mundo hay jirafas, y en el Zoológico de El Paso las ha habido desde hace muchos años, tal y como en Juárez se convivió más de 20 años con Modesto.

“Es cierto que a Modesto se le congelaron las orejas en un año que vivió aquí y es cierto que no estaba acondicionado su espacio, todo eso está ahorita acondicionándose para Benito para que Benito no sufra ninguna de esas cosas que pudo en su momento haber sufrido Modesto porque no tuvo una calefacción adecuada para el invierno”, comentó.

Ibáñez destacó que el año en que Modesto sufrió las lesiones en sus orejas a causa de las heladas, se registró un clima atípico en el que incluso hubo personas que murieron y que la ciudad se quedó sin los servicios básicos como agua y luz.

“Yo invito a toda la ciudadanía, a todos los que amamos a los animales que visitemos el parque, que acompañemos a Benito y a los demás animales que viven en el parque, la verdad es que la interacción con los animales es una de las herramientas más poderosas que hay para tener una sana convivencia, un respeto, primero con los animales y luego con el resto de la creación”, mencionó.

Aseguró que uno de los señalamientos en redes sociales es que no tiene sobrita, pero Benito tiene su casa y si tuviera calor puede meterse a reposar pero le gusta el sol.