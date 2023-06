Distribuyen ‘cristal’ hasta en maquilas

Además del bajo costo, otro factor asociado con el consumo de ‘cristal’ detectado en Centros de Integración Juvenil (CIJ) es la distribución de esta sustancia en lugares de trabajo, donde empleados la ofrecen –se informó en la oficina local de la citada institución de salud– a quienes saben que trabajarán horas o jornadas extras.

“Desafortunadamente, dentro de las empresas maquiladoras hay personas que la distribuyen, que la venden; algunos pacientes nos han hablado que los vendedores están como empleados, llegan a sus áreas, hacen señales, cuidan que vayan al baño, los cinco minutos que tarden o el tiempo que tarden, para que consuman y luego se regresen y ya tienen clientes cautivos, porque ya los viernes que les pagan o los jueves que reciben nómina, ellos ya nada más van y cobran”, dijo en entrevista Elizabeth Sánchez, doctora del cuerpo técnico del CIJ en Juárez.

“Tienen mucho que ver los turnos, si se doblan de turnos, si hacen tiempos extras (…) Si ellos tienen su jornada y Producción les pide que se queden tiempo extra, pues rápidamente las personas que entran como empleados identifican quiénes se quedan, empiezan a ofrecer, empiezan a hacer sus situaciones de venta. ‘Ah, ¿te vas a quedar? Mira, con esto vas a aguantar’, situaciones muy serias que hay en las empresas maquiladoras”, agregó Sánchez, con 13 años de trabajo en CIJ.

Consultado al respecto, Sergio Colín Chávez, presidente de Index Juárez –que agrupa a esta industria–, dijo no tener casos reportados.

Silvia Selene Prieto, directora de CIJ en esta ciudad, informó que la población trabajadora llega regularmente canalizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el cual hay un convenio a nivel nacional para prestar atención a los derechohabientes que requieren tratamiento por adicciones.

Sánchez, por separado, agregó que más de un 50 por ciento de los pacientes consumidores de ‘cristal’ –o metanfetamina– refieren utilizarla para sus responsabilidades laborales que, en el caso de las maquiladoras, dijo, implican movimientos repetitivos, y que la disponibilidad del estupefaciente ilícito en el centro de trabajo complica la rehabilitación.

“Eso impacta mucho, que una persona pueda tener la posibilidad de adquirir. El acceso a las drogas todo el mundo lo tiene, desafortunadamente ya es muy fácil conseguir drogas dentro incluso de los trabajos, como es el caso del ‘cristal’. Nos cuentan algunos pacientes ‘es que se me hace difícil porque yo estoy en mi área de trabajo y llega la persona, me dice ya está listo en el baño; yo pido permiso, me cuida que nadie entre al baño, entro, me fumo mi cristal, salgo porque ya voy preparada para el tiempo extra”, dijo Sánchez.

“La mayoría de los que vienen (dicen) ‘es que tengo que aguantar, porque hago tiempo extra, porque trabajo de lunes a lunes, porque a veces hay tiempo extra hasta los domingos, o las personas que son mamás solteras (dicen) ‘pues es que tengo que trabajar y si hay tiempo extra es una entrada extra, y yo me quedo y para aguantar el ritmo del día y todavía llegar a casa y hacer lo que tengo que hacer en casa y mandar a los hijos a la escuela y traerlos, etcétera’, y pues se siguen; entonces, es como una salida para ellos (…) Ellos tienen así como un movimiento repetitivo que hacen en la maquiladora. A lo mejor mil veces hacen un ensamble de algo”, agregó.

Detectan narcomenudeo en maquilas

El pasado 30 de mayo, este medio reportó que el Centro Coordinador Empresarial (CCE) ha detectado casos de narcomenudeo en el interior de las plantas maquiladoras.

Datos del CIJ muestran que, entre 2004 y hasta el cierre de 2022, el consumo de ‘cristal’ o metanfetamina –que es una droga sintética– es el de mayor expansión en el estado de Chihuahua, al pasar de .8 por ciento de personas reportándola como uso del mes en el que fueron entrevistadas en 2013, a un 31.1 por ciento en diciembre pasado.

El uso de cocaína, por el contrario, ha disminuido y, de un 50.5 por ciento de usuarios que la mencionaron en 2006 bajó a 14.7 por ciento en diciembre pasado.

“Creo que la causa principal puede ser el costo. El cristal es mucho más barato que la cocaína, en gramos, los ejemplos que nos dan los pacientes, a lo mejor un gramo de cocaína a ellos les cuesta entre 800 y mil pesos, y un gramo de cristal entre 100 y 150 pesos; creo que es la principal situación”, dijo Sánchez.

Datos oficiales indican que, al cierre de 2022, CIJ atendía en esta frontera a 200 personas en tres instalaciones.

