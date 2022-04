Inmunizados con CanSino siguen sin cruzar a EU

Ciudad Juárez.— El personal de Educación de Ciudad Juárez, que recibió la vacuna CanSino y luego la de Moderna, continúa sin poder cruzar a los Estados Unidos debido a que no cumple todavía con las pautas fijadas a través de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). En tanto, el Gobierno Federal sigue sin ofrecer un plan para que puedan tener un nuevo comprobante de vacunación.

Los docentes y administrativos obtuvieron el 25 de mayo de 2021 el biológico chino, de monodosis, pero tal antiviral no está aprobado por el vecino país debido a las restricciones de cruce internacionales. Aunque en enero del año en curso, los días 12 y 13, recibieron la otra fórmula, de origen norteamericano, el nivel central sólo les envió una dosis a modo de “booster”, o refuerzo, y no les dio la segunda inyección.

Tal condición ha ocasionado no se les permita el acceso a Estados Unidos a los académicos, dado que no se considera que una persona esté completamente vacunada sino hasta 14 días después de recibir la segunda dosis, de acuerdo con la información oficial que fue facilitada a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Hasta ahora, hay incertidumbre.

La Federación no ha dado a conocer si se colocarán o no las segundas dosis de Moderna y aunque ayer se buscó consultar al respecto a Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de programas federales, no contestó. En tanto, la recomendación del Colegio Médico es la de aprovechar la campaña actual para acceder a la primera dosis de AstraZeneca y en posteriores entregas completar el esquema finalmente.

“La Federación tendría que ver cómo hacer que se les vea reflejada (esta nueva dosis) en su papeleta de vacunación, porque a final de cuentas es lo que pide Estados Unidos”, dijo Lorenzo Soberanes Maya, secretario del gremio de doctores. Agregó que es importante que las autoridades coadyuven en este sector, puesto que los educadores resultan un área esencial en el desarrollo de los raciocinios en toda sociedad.