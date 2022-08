Inconforman en Cobach cobros ‘exagerados’

Ciudad Juárez.- Padres de familia denunciaron públicamente que el costo de los nuevos uniformes del Colegio de Bachilleres está por encima del monto de inscripción y que cada uno de los planteles del subsistema educativo les solicitó liquidar el pago antes del inicio de clases: 4 mil 674 pesos, lo cual incluye 2 mil 109 pesos de inscripción, 2 mil 315 pesos de uniforme, más 110 por concepto de pago de red y por último, 140 pesos más para la sociedad de alumnos.

“Sabemos y estamos conscientes de que la educación cuesta, pero ¿por qué tanto? No me quejo de darle escuela a mis hijos ni quiero las cosas gratis, pero se exageran”, dijo Antonia González, madre de un estudiante de nuevo ingreso en el plantel 9, a quien se le entregó la papeleta de pago, pero no se le especificó cuándo se entregarán las prendas ni se le brindó información sobre las tallas.

Por medio de sus redes sociales, el mes pasado el Colegio de Bachilleres informó que a partir del próximo semestre los estudiantes de nuevo ingreso contarán con un nuevo uniforme estilo deportivo para uso diario y especificó que los alumnos de tercero y quinto semestre podrán continuar utilizando las prendas tradicionales o tendrán la opción de obtener el nuevo conjunto.

Sin embargo, a pesar de que señaló que durante el proceso de inscripciones se proporcionaría la información sobre cómo y dónde adquirirlo, los padres de familia denunciaron que únicamente se les dio la papeleta de pago y se les dijo que dependiendo de la fecha en que estén disponibles las prendas –no se les especificó– tendrán que liquidarlo entre el 15 y el 22 de este mes, días que corresponden al inicio de clases para primer semestre y el resto, respectivamente.

Desconocen sus requerimientos

Además, se les solicitó proporcionar las tallas que requerían para realizar los pedidos necesarios, pero al cuestionar el formato del tipo de talla que estarán manejando –es decir, numérico o alfabético–, el personal educativo de los planteles les señaló que lo desconocían e incluso les negaron la posibilidad de poder adquirir el uniforme por prendas.

“Cuando le preguntamos si lo podíamos pagar por prendas nos dijo de muy mal modo ‘Vean la papeleta que se les dio ¿ahí dice que por prendas?’, pero es una exageración, nunca había pagado tanto por un uniforme”, dijo Antonia, quien tiene cuatro hijos a los que les ha comprado uniforme tanto para nivel básico como para medio superior y aseguró que ni adquiriendo tanto el de diario como el deportivo había gastado más de mil pesos.

La situación ha sido denunciada por parte de familias en las publicaciones oficiales del subsistema educativo, donde cuestionan a las autoridades el cambio de prendas y el excesivo costo, además de la falta de facilidades para adquirirlo, como la posibilidad de realizarlo por pagos o adquirir únicamente las prendas necesarias, e incluso la falta de información sobre qué es lo que se les está vendiendo exactamente.

No es obligatorio: Cobach

Sin embargo, el Colegio de Bachilleres informó que la inscripción de los estudiantes no será condicionada al pago del uniforme y que no están obligados a comprar el paquete que consta de cinco piezas: una pantalonera de 598 pesos, una chamarra de 638 pesos, una playera deportiva de cuello redondo verde por 325 pesos y una blanca por el mismo costo, además de una playera tipo polo de 430 pesos.

Si bien el subsistema exhorta a los padres de familia a que los estudiantes se presenten con el uniforme desde el primer día de clases, no será necesario que adquieran el paquete completo, por lo que la chamarra y la segunda playera podrán comprarlas cuando lo requieran e incluso señaló que brindará la posibilidad de adquirir el paquete de 2 mil 316 pesos en pagos.