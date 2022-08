Inauguran especialidad en Medicina Familiar

El Paso.- El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso envió al primer grupo de la especialización en Medicina Familiar a capacitarse en el Campus Transmountain de The Hospitals of Providence.

Los seis residentes fueron presentados formalmente el martes 9 de agosto, durante una ceremonia de bienvenida en el hospital. Medicina Familiar es el tercer departamento, junto con Medicina Interna y Psiquiatría, en comenzar la formación de posgrado en el Campus Transmountain, ubicado en el noroeste de El Paso.

La asociación de TTUHSC El Paso con The Hospitals of Providence Transmountain Campus ha dado lugar a una colaboración innovadora.

El decano de la Escuela de Medicina Foster, doctor Richard Lange, dijo que también estaba agradecido de dar la bienvenida a la generación más nueva de residentes de las especialidades de Medicina Interna y Psiquiatría del programa, y reconoció a aquellos que se embarcaron en su capacitación de residencia hace un año y ya están haciendo un impacto localmente.

“Hoy celebramos la capacitación de todos nuestros residentes en nuestro Campus Transmountain y damos la bienvenida a la cohorte inaugural de seis residentes de medicina familiar que acaban de unirse a nuestra comunidad”, dijo Lange.

Nicholas Tejeda, director ejecutivo de grupo de The Hospitals of Providence y director ejecutivo de The Hospitals of Providence Transmountain Campus, dijo que está ansioso por ver la diferencia que harán los nuevos residentes en Transmountain Campus.

“No podríamos estar más emocionados de presentar esta residencia de medicina familiar y dar la bienvenida a nuestra nueva cohorte de residentes”, expresó Tejeda.

“Siempre he sido alguien a quien la gente le cuenta sus problemas y siempre me ha encantado ayudar en lo que puedo. Eso no es muy diferente a la medicina familiar. Llegas a conocer al paciente y construyes una relación duradera para mejorar sus vidas”, dijo Josepha Mpafe, M.D., una de las residentes inaugurales de Medicina Familiar, nacida en Camerún.

“Cuando aprendí sobre la comunidad fronteriza, vi muchas similitudes con el entorno en el que crecí. El Paso representa una manera para mí de ayudar a una comunidad que me recuerda a mi hogar”, agregó.

De los seis residentes, cinco son graduados en medicina de países extranjeros, incluidos Filipinas, Polonia y Pakistán.