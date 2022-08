‘Hombres vestidos de gris y short ingresaron al área 2’: Visitante

Ciudad Juárez.- En medio de la movilización que se vive dentro y fuera del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) 3 por un motín en el que presuntamente han participado reos que pertenecen a dos distintos grupos criminales, testigos que se encontraban de visita al interior del penal y que lograron salir, contaron como vivieron la situación.

“Yo vi entrando gente de gris y también con ropa normal, con short, con tenis, yo los vi ingresando al área 2, de hecho yo iba a salir cuando ellos iban entrando y me dijo mi hermano ‘espérate, no salgas, ahorita que entren’”, narró una mujer, cuyo hermano se encuentra recluido en el Cereso.

PUBLICIDAD

“Entonces ellos iban entrando, había un señor adentro, antes de la entrada hay un pasillo, en el pasillo estaba un señor parado, uno gordito de lentes, y lo estaban golpeando entre todos, entonces unos dijeron ‘ya ya, no sean cargados’ y se metieron y atrás de ellos, atrás de todos, iban dos custodios con escopeta y con armas cuidando a los custodios”, puntualizó la testigo.

Refirió que ella preguntó a su familiar que estaba pasando, a lo que recibió como respuesta “a mí se me hace que tienen partido de fútbol”.

“Le dije ah ok y me despedí de él, yo normalmente me estoy ahí hasta las dos de la tarde, sino me hubiera salido, ahorita estaría yo ahí adentro”, agregó.

Manifestó que de lo que tiene conocimiento es que hasta el momento hay tres muertos, pero sin una cifra de personas lesionadas.

En tanto, otros de los testigos presenciales también narraron el temor que sufrieron al interior del Cereso, pues escucharon diversas detonaciones de arma de fuego.

“Entraron como 10 o 15 personas vestidos de civiles con 6-7 cabrones vestidos de verde con arma larga, como los policías del bordo de Estados Unidos, se fueron hasta allá hasta la cafetería, dialogaron o no sé, pero de pronto se empezaron a pelear los civiles con los de ahí, con la visita y niños adentro”, recordó un hombre que alcanzó a salir con otro pequeño grupo de personas.