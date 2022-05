Implementa Seguridad Pública operativo en escuelas vandalizadas

Ciudad Juárez.- Con motivo de las denuncias de daños y robos a planteles educativos, el Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, dijo que se tiene ya un operativo especial de vigilancia para buscar la disminución de estos delitos.

“Presencia importante, se tienen identificados varios planteles donde han estado ocasionando daños y robo en los planteles, se tiene un operativo completo desde el acercamiento con el departamento de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública para tener rondines y una presencia importante para lograr la disminución de esos delitos con la prevención”, dijo Muñoz Morales.

PUBLICIDAD

El titular de la corporación policiaca, explicó que no hay un incremento en los reportes y lo que ocurre principalmente es que hubo rezago por el tema de la pandemia, durante ella se realizaban recorridos pero como estaban abandonadas y no había quien denunciara no se sabía de los daños, y ahora que retoman los planteles educativos, se están dando cuenta de las afectaciones.

Esta tarde, fue sorprendida una mujer dentro de la escuela primaria Federico De la Vega, uno de los planteles detectados como de los más afectados por robo, quien fue abordada por agentes municipales que realizaban recorridos de vigilancia, dijo un agente que participó en la intervención.

La mujer era completamente ajena a la institución educativa y se encontraba intoxicada por alguna droga, fue detenida consignada por allanamiento y actos de molestia agregó el elemento preventivo.