Ignoraron a maquilas en ruta troncal

Archivo/ El Diario de Juárez

Al menos 22 maquiladoras ubicadas a lo largo de la avenida Tecnológico enfrentan afectaciones por las obras de la segunda ruta troncal que se llevan a cabo en esa vialidad, principalmente relacionadas con la llegada de sus trabajadores a tiempo.

Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, comentó que además, otras 15 reportan problemas para la salida y recibo de mercancías, debido a que las obras complican la logística.

“Esperemos que esto se mantenga bajo control; ahorita sí tenemos esos retrasos y nos gustaría no tenerlos, pero esperemos que pronto encontremos algunas alternativas para poder mantener el flujo”, expresó.

A lo largo de la Tecnológico se encuentran directamente afectados los parques industriales Los Fuentes y Ramón Rivera Lara, aunque también es el acceso para otros como Aeropuerto, Zaragoza, Teófilo Borunda y Panamericano.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, manifestó que existe inconformidad por parte de plantas industriales debido a que no fueron informadas sobre el proyecto y ahora batallan para recibir mercancías.

Ejemplificó el caso de Lear, que cuenta con tres plantas, una en La Cuesta, otra cerca de Ejército Nacional y una más en San Lorenzo, donde existe preocupación porque no puedan recibir a tiempo sus inventarios.

“Es una afectación para todos los que tenemos que utilizar esta ex gran vialidad, porque a partir de las obras dejó de serlo, pero hay varias maquiladoras que lógicamente se ven afectadas por la cuestión de movilidad. Hay empresas de las más grandes que existen en el mundo, como Lear, donde están viendo el riesgo de no poder tener a tiempo sus inventarios, porque para empezar no sabían de este proyecto”, apuntó.

Recordó que existen maquilas que trabajan bajo la modalidad de “Just in time”, es decir, que no tienen almacén y que deben recibir a tiempo las mercancías para usarlas en sus procesos, lo que a su vez les permite reducir costos.

“Si alguna industria o comercio tiene accesibilidad por otra avenida, a lo mejor van a buscar llegar por ahí, pero hay otras que no, que tienen un solo acceso”, resaltó Sotelo.

Hace una semana, Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), expuso que solamente en ese giro se ven amenazados 262 locales, tanto formales como informales.

“Apenas estábamos luchando por levantarnos después de meses de cierre por la pandemia y las obras van a venir a pegarnos a la rutina”, expresó. (Iris González / El Diario)

igonzalez@redaccion.diario.com.mx