Hermanas piden apoyo para dar hogar y una 'feliz Navidad' a sus 10 hijos

Ciudad Juárez.- Familia solicita el apoyo de la ciudadanía para poder amueblar una casa que les ha sido prestada y la cual les permite refugiarse de las bajas temperaturas.

Aimé y María Reyes, son dos hermanas que hoy buscan sacar adelante a 10 menores, quienes ante la falta de recursos económico, posiblemente no vean llegar a Santa Claus este 25 de diciembre.

“Nosotras ya dijimos que ese día nos vamos a tener que dormir temprano para que los niños no pregunten y se les olvide. No tenemos dinero para poder regarles algo esta Navidad, solo yo trabajo, porque pues mi hermana se tiene que quedar cuidando a los niños”, expresó Aimé madre de 6 infantes.

Mencionó que los otros cuatro son de su hermana, y ambas son madres solteras.

Asimismo, platicó que hace poco lograron prestarles una casa en Cerradas del Sur, sin embargo, no cuenta con electricidad y muebles, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para poder ir formando un hogar y poderles dar una mejor calidad de vida a sus hijos.

“Ahorita como pudimos logramos acomodar unos cables y tener poquita luz para una parrilla, pero pues no tenemos para todo el material que se necesita y poder tenerla bien, que no sea un riesgo porque a veces si nos da miedo por los niños pero no tenemos de otra”, expresó.

Además, dijo que también se necesita de ropa para menores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 13 años.

Para quien guste apoyar a la familia, puede comunicarse al 656 529 0748.

Lo que se necesita