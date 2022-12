Hasta enero 2023, vacunas cubanas anti-Covid-19

Ciudad Juárez.- Aunque arribaron al estado hace más de una semana, las vacunas Abdala de origen cubano anti-Covid-19 serán suministradas hasta enero de 2023, informó la Secretaría de Bienestar. Consultado respecto a los 118 mil 960 biológicos caribeños que llegaron a la Base Aérea Militar desde el pasado 17 de diciembre, Hugo Lechuga Barrera, coordinador de las campañas de inoculación, dijo que el plan inicia el próximo año.

Fórmula con ventajas

“Será para enero, para iniciar con todos los preparativos”, expuso el funcionario. Señaló que se trata de un antiviral con bondades que la posicionan sobre otras farmacéuticas en lo relativo a su preservación, puesto que pueden mantenerse bajo resguardo entre los 2 y 8 grados centígrados, y por otro lado estar estables por 15 días a una temperatura de hasta 37 grados Celsius. Afirmó que pronto tendrán resultados.

De forma oficial se dio a conocer que la intención es suministrar tales dosis entre las personas que todavía no han comenzado sus esquemas de inmunización o bien en aquellos que requieren colocarse refuerzo. A través de un comunicado oficial, la dependencia de Gobierno federal señaló que muy pronto estarán disponibles en las instituciones federales y estatales, hospitales generales, además del IMSS y del Issste.

Apuntó que el 28 de diciembre de 2021 el uso de emergencia de dichos antivirales fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). No obstante, existe inconformidad pues las dosis isleñas no se encuentran 100 por ciento aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que las tiene bajo la categoría de “precalificado” para su uso en los países de extrema necesidad.

Preocupaciones entre expertos

El Colegio Médico puntualizó que al no ser bivalentes, sólo protegen para el SARS-CoV-2 original, pero no para sus mutaciones. Externó que al no proteger también contra los ramales, no se tiene certeza de que la inmunidad que lleguen a ofrecer sea suficiente para reducir los cuadros graves de la enfermedad, especialmente de frente a la sexta oleada y a la variante BQ.1 de Ómicron, llamada “perro del infierno”.