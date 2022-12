Sin plan de multas para quien no porte placas nuevas

Ciudad Juárez.- El Gobierno del Estado aún no ha definido si durante 2023 se multará a los conductores que no porten placas nuevas o que no hayan cumplido con el pago de la revalidación vehicular, dijo el recaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna.

En tanto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que el Municipio evitará multar a los guiadores que no lleven placas nuevas en sus vehículos.

Señaló que la idea es que todos los automóviles estén registrados, y se buscará una forma de identificar a los que quedaron fuera del decreto de regularización que termina el 31 de diciembre.

“Quien trae sus placas vencidas de todas maneras está identificado, se sabe a quién pertenecen sus placas, y como el objetivo es la identificación, pues no los estaríamos multando por eso”, manifestó el presidente municipal.

Alrededor de 30 mil personas que ya pagaron las placas de sus vehículos no han acudido a recogerlas, informó Loya.

Explicó que aunque cada año se aplica una sanción por no portarlas, en 2022 no se aplicó esta medida porque la intención de la gobernadora María Eugenia Campos Galván era dar prioridad al replaqueo.

“No sabemos si el año que entra se vaya a aplicar o si la autoridad correspondiente que es Vialidad del Estado o municipal lo vayan a hacer”, comentó.

Mientras se definen estas medidas, hizo un llamado a las personas que aún faltan por pagar para que aprovechen los últimos seis días del programa “Borrón y cuenta nueva” que ofrece 75 por ciento de descuento en adeudos de 2021 y años anteriores, con el cual pueden ponerse al corriente.

El recaudador dijo además que aunque en enero continuarán los descuentos, serán de menos cantidad, ya que a partir de febrero se darán a conocer los beneficios para los contribuyentes cumplidos.

Detalló que hasta el último corte 485 mil propietarios de vehículos ya habían pagado la revalidación, de los cuales 42 mil habían sido dados de alta a través del programa de Registro Público Vehicular (Repuve) y 12 mil por agente aduanal en el primer programa que realizó este año el Gobierno federal.

Pérez Cuéllar declaró que en los próximos días se buscará la forma de identificar a los autos “chuecos” que no entraron en la regularización.

Explicó que de manera general se dará un plazo para que se identifique a los autos que no entraron en el decreto.

“Francamente no queremos decomisar carros, más bien que se identifiquen, aun cuando sea con letra, buscar un mecanismo para que se identifiquen”, afirmó el alcalde, la semana pasada.