Expulsa EU por Juárez a 500 en 4 días

Al menos 500 migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido expulsados durante los últimos cuatro días por el gobierno de Joe Biden a Ciudad Juárez, tras la extensión del Título 42 para dichas nacionalidades.

“Perla”, de 31 años de edad, fue una de las primeras nicaragüenses en ser devueltas por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso a México, con su esposo y sus dos hijas pequeñas, por lo que reclamó al Gobierno de Estados Unidos que cerrara sus fronteras para los nicaragüenses de un día para otro, después de que ya habían hecho un viaje de semanas.

PUBLICIDAD

“Esa ley la tiraron cuando nosotros ya estábamos cruzando (la frontera) y no nos avisaron que no estaban recibiendo nicaragüenses. Nos quitaron todo, la ropa, nos botaron. Nos hicieron entrar con la ilusión de que nos iban a dejar pasar, pero no fue así, hoy nos vinieron a tirar aquí, ni siquiera nos dieron para regresarnos o un transporte para regresarnos (a Nicaragua). Y aquí estamos corriendo peligro de ser secuestrados”, lamentó.

Sentados frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), la centroamericana aseguró que no sabían en dónde pasarían la noche, debido al temor que sienten de las autoridades mexicanas.

“Por lo menos que avisara con tiempo para que la gente no se mueva de su país, y no venga con la ilusión de que los van a dejar pasar. Tiran la ley de un día para otro y ya uno estando aquí ya nos jodimos porque ya gastamos todo el dinero que traíamos, y para irnos no tenemos plata; tenemos que ver cómo regresarnos, porque ellos sólo nos vienen a tirar aquí a México, aquí a Juárez y no tenemos con qué regresarnos”, aseguró.

“La expansión del proceso a Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua depende de la voluntad del Gobierno de México de aceptar la devolución o expulsión de nacionales de esos países. También responde a una solicitud del Gobierno de México de proporcionar vías legales adicionales para los migrantes, y promueve los intereses de ambos países de abordar los efectos en todo el hemisferio del deterioro de las condiciones en estos países”, informó el pasado 5 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Debido a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó recibir en sus fronteras hasta 30 mil migrantes de dichas nacionalidades al mes, un día después, el viernes 6 de enero, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso expulsó al primer centenar de venezolanos por Ciudad Juárez.

Una cantidad similar de sudamericanos se repitió el sábado, mientras que el domingo fueron cerca de 200 las personas devueltas a esta frontera, pero esta vez también de Cuba y Nicaragua, como ocurrió ayer con aproximadamente 159 migrantes más, divididos en dos grupos, que fueron devueltos a esta frontera, algunos menos de una hora después de haber cruzado la frontera en busca de asilo político.

Los migrantes son llevados por los agentes de la Patrulla Fronteriza hasta la mitad del puente internacional Stanton-Lerdo, en donde son entregados a personal del INM, custodiados por la Guardia Nacional.

Desde el pasado 6 de enero los migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití, al igual que los de Venezuela desde octubre pasado, deben presentar una solicitud de ingreso a Estados Unidos al DHS a través del sitio www.uscis.gov/CHNV.

Las personas interesadas deben contar con un patrocinador económico dentro de Estados Unidos, el cual debe postularse para declarar su apoyo financiero y deben pasar verificaciones de antecedentes de seguridad para protegerse contra la explotación y el abuso.

“Estos procesos proporcionarán una forma legal y simplificada para que los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que califiquen soliciten venir a los Estados Unidos, sin tener que hacer el peligroso viaje a la frontera. A través de un proceso completamente en línea, las personas pueden solicitar autorización previa para viajar a los Estados Unidos y ser consideradas, caso por caso, para una concesión temporal de libertad condicional por hasta dos años, incluida la autorización de empleo, siempre que: pasen rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública; tengan un partidario en los Estados Unidos que se comprometa a brindar apoyo financiero y de otro tipo; y vacunas completas y otros requisitos de salud pública”, informó DHS.