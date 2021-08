Exhiben a presidente desastre de ruta troncal

Grupos de manifestantes recibieron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador con diferentes peticiones ciudadanas que le entregaron en la ventana de la camioneta que tripulaba mientras la unidad circulaba lentamente; lo mismo ocurrió a su salida de la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad.

“No al Bravobús”, fue una de las principales peticiones que ciudadanos le hicieron en el exterior del cuartel ubicado en la calle Enrique Pinocelli.

“Las calles están destrozadas, hay un caos vehicular que se va a agravar y se tiraron millones de pesos en ese proyecto”, le expresaron.

Ricardo Melgoza Ramos, uno de los dirigentes de la agrupación que se manifestó por esta causa, le hizo llegar una hoja en la que se anexan más de 2 mil 500 firmas en contra del proyecto.

En el documento se indica que desde diciembre de 2019 cuando se creó el fideicomiso para construir la segunda ruta troncal, solicitaron que se hiciera un plebiscito para consultar a los ciudadanos si querían que se llevara a cabo la obra; pese a que la petición fue realizada por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el gobernador se “aferró” a que se ejecutara, se indica.

También le señalaron que la segunda ruta troncal trajo desquiciamiento vial en la columna vertebral de la ciudad, mayor contaminación y más gastos al incrementar la cantidad del uso de combustible.

Jubilados del IMSS: los escucha pero nada puede hacer

Aunque el presidente bajó el vidrio de su camioneta y durante varios minutos escuchó las peticiones de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), les indicó que nada puede hacer para ayudarlos, según mencionaron los manifestantes.

Guadalupe Fernández, integrante del Frente Nacional de Jubilados del IMSS, logró acercarse a la ventana de la camioneta y hablar con el presidente. Le indicó que los ahorros que tienen depositados en sus Afores ahora se los retuvieron y sus cuentas aparecen en ceros.

“El presidente nos dijo que ya nos había canalizado con la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) y Zoé Robledo (director general del Instituto Mexicano del Seguro Social), nosotros insistimos que aunque nos haya canalizado, ellos no nos dan solución, aunque tenemos cuatro o cinco meses de diálogo, nos dicen que la única solución es que el señor presidente nos reciba, pero ahorita nos dijo que no está en sus manos ayudarnos porque insiste que no es nuestro dinero y le insistí que ese dinero es de nosotros porque nos lo descuentan quincena por quincena”, mencionó.

Dijo que piden una audiencia con él para explicarle que está mal informado y que no quieren doble pensión, sólo recuperar sus ahorros, pero no lograron nada.

“Está muy cerrado a escucharlos, él cree que con mandarnos con las diferentes dependencias nos va a resolver pero no; el único que nos puede resolver es él”, comentó.

Que no se privatice el Chamizal, le piden

Otros de los manifestantes que lograron hablar con el presidente a través de la ventana de su camioneta, son quienes exigen que no se privatice el parque El Chamizal.

“Se le entregaron las firmas del BRT, del Chamizal y del Parque Central para que atienda todas esas demandas, incluidas las inundaciones de la calle de Las Parcelas, yo le entregué toda la información lo más completa que se pudo, con teléfono, direcciones, correo y queremos que se comunique lo más pronto posible con nosotros”, mencionó María Antonia Ríos.

Jesús Salado, también habló desde la ventana con el presidente sobre estos temas.

“Nos dijo que nos vamos coordinar con Esther Mejía y con la titular del Medio Ambiente del Gobierno federal para revisar todas estas situaciones”, comentó.

Dijo además que buscan que el proyecto del BRT se modifique a como lo requiere la ciudad y no como está en el diseño.

Pide apoyo para su hijo

Cecilia Moya, madre de José Rodrigo Guerrero, de 4 años de edad, quien presuntamente fue víctima de una negligencia médica en un consultorio dental donde se le dejó una aguja en el interior de la garganta, la cual está a milímetros de avanzar a la vena carótida, acudió con pancartas a pedir apoyo del presidente para salvar la vida de su hijo.

Dijo que sólo en la ciudad de Guadalajara han encontrado un neurocirujano pediatra que puede extraer milimétricamente la aguja del cuerpo del menor.

Indicó que para esto, la intervención se tendría que realizar con un equipo de especialistas debido a lo delicado de la cirugía y el costo es de 250 mil pesos, para lo cual requiere apoyo económico.

La madre de familia refirió que la clínica denominada Dentista de los Niños, ubicada en la avenida Valle del Sol 1444, donde se cometió la negligencia, no ha respondido pero ya existe una denuncia penal. Detalló que la clínica cerró un par de semanas y volvió a abrir.

El nombre de la médica responsable no fue revelado debido a que es parte del proceso penal.

“Quiero que el presidente me pueda orientar o ayudar de alguna manera, mi hijo está estable, en casa gracias a Dios pero me comenta el neurocirujano que la aguja, así como se puede quedar ahí y nunca pasar nada, igual se puede mover en cualquier momento y ocurrir una desgracia”, mencionó.