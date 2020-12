Estudiantes y personal de la UACJ entregan juguetes a Bomberos

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Estudiantes, personal administrativo, docente y manual o de limpieza de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reunieron mil 315 juguetes, casi todos nuevos, que este mediodía fueron entregados en la estación Central de Bomberos.

Los juguetes se recibieron por el director de Protección Civil, Efrén Matamoros, y el comandante de Bomberos, Benito Castro.

La convocatoria se hizo por correo electrónico, y se solicitó de preferencia nuevos o en buen estado, no bélicos y que no usen baterías, se informó.

Los bomberos hicieron el llamado a la ciudadanía en general a que done un juguete para los niños de escasos recursos de la ciudad, indicaron que este año requieren más porque ahora los menores y sus familias no irán a recogerlos a la Villa Navideña, si no que los bomberos los llevarán hasta sus domicilios.

Los obsequios se reciben en todas las estaciones de Bomberos y de ahí se trasladan a la Central, donde los desinfectan y empaquetan para entregar el 24 de diciembre.