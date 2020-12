Acusan de corrupción a delegado de INM

Archivo / El Diario de Juárez / Migrantes retornados en las instalaciones del Inami, en julio de 2019 Archivo / El Diario de Juárez / Sede local del Instituto Nacional de Migración

La delegación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (Inami) enfrenta conflictos internos en la presente administración federal, marcada como la de mayor auge migratorio al menos en la última década y en donde las localidades de Juárez y Palomas juegan un papel importante en el cruce de inmigrantes que intentan su paso a los Estados Unidos.

Esa oficina en la entidad ha pasado por cuatro delegados en dos años de administración federal y el actual, Pedro Alberto Alcalá López, es investigado por segunda vez por un Órgano de Control Interno federal, según los antecedentes encontrados.

En agosto pasado, José Luis Contreras, subdelegado del Inami con Alcalá López, acusó de corrupción a sus exjefes ante el Órgano de Control Interno.

Contreras, quien también fue coordinador de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Norte, renunció a su cargo en Migración en agosto pasado, luego de poco más de seis meses que fungió como subdelegado, según confirmaron agentes del Inami en activo que solicitaron el anonimato.

De acuerdo con los oficiales migratorios, la investigación está en curso por posibles actos de corrupción de unos cuantos empleados que se mencionan en la denuncia interpuesta por José Luis Contreras.

Pedro Alberto Alcalá López, general retirado del Ejército y Fuerza Aérea, delegado del INM en Chihuahua a partir del 24 de octubre del año pasado, dijo no tener conocimiento de las investigación interna donde se le involucra directamente.

“No tengo conocimiento de ello, no tengo conocimiento, que tenga buen día”, dijo breve el exmilitar al cuestionarle ayer vía telefónica sobre ésta y otra indagatoria interna que le abrió la PGR en el 2012.

Esta última, cuando Alcalá López fungió como director de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República, con Felipe Calderón.

Según La Jornada, en septiembre del 2012, la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), área que encabezaba entonces el ahora delegado del Inami en Chihuahua, fue sujeta a una investigación interna.

En una auditoría se detectaron “responsabilidades administrativas sobre situaciones como robo de piezas y refacciones de naves en uso y descompuestas”.

Pero en la actual denuncia, el exsubdelegado del Inami acusa de varias irregularidades a quien fue su superior y a otros de los responsables migratorios en Chihuahua.

Según las fuentes consultadas, que solicitaron el anonimato por estar activos en el Inami, se estarían negociando en 3 mil dólares las visas de residencia permanente para extranjeros, como acusó Contreras en la denuncia interna.

La Unidad de Política Migratoria del Inami, establece que de enero a octubre del presente año se emitieron 547 tarjetas de residencia permanente en la delegación Chihuahua, a favor de originarios de América Central y América del Sur, la mayoría.

Otras 455 residencias fueron renovadas en ese mismo período, de acuerdo con los datos oficiales.

“Se hicieron matrimonios ficticios en la Oficina del Registro Civil de Zaragoza y los validó César Villegas Baray, subdirector de Regulación Migratoria, sin que se realizaran las visitas domiciliarias que confirman las uniones”, citó uno de los entrevistados.

Ayer se intentó consultar a Villegas Baray en su teléfono celular, pero no respondió los llamados que buscaban obtener su versión.

Se acusa además de que este último, junto con Lorenzo Pico Escobar, responsable operativo del Inami Chihuahua, ofrece protección migratoria a una red de extranjeras venezolanas que son traídas a esta ciudad para trabajar en bares.

Pico Escobar fue contactado ayer por El Diario y cuestionado sobre el particular, pero afirmó en una llamada telefónica no tener tiempo para hablar sobre el particular y comentó que estaría en su oficina a partir del próximo lunes.

La investigación del Órgano Interno de Control trataría de establecer si hay abogados coludidos para lograr las residencias temporales y permanentes de extranjeros, donde además de las personas de origen venezolano, se suman algunas de procedencia china y cubana, según la denuncia.

Se casan en Zaragoza, Samalayuca, en Praxedis G. Guerrero (Valle de Juárez) pero son matrimonios ficticios para residencia, según los consultados.

Personal del Inami debe documentar la veracidad de las uniones en visitas domiciliarias, pero no lo hacen, se afirmó.

Son casos arreglados que no se investigan donde igual se benefician personas de diversas nacionalidades y su estancia en México se declara legal, agregó la fuente.

Dijo que otros trámites los niegan, porque no se ajustan a esa dinámica extraoficial y eso se confirma con amparos interpuestos en juzgados de Distrito, aseguró.

Personal del Registro Civil, informó que hay una investigación a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento luego de que se detectaron varios matrimonios aparentemente ficticios en Samalayuca, en casos como los aludidos.

Las oficinas de Registro Civil que dependen de los municipios pequeños o secciones municipales, sí estuvieron casando extranjeros y presos de manera irregular, se aseguró.

De estas uniones no hay registros en los libros del Registro Civil estatal, de acuerdo con el personal de esa dependencia, que pidió la reserva de identidad.

Indicó, bajo esa condición, que los trámites que se pudieron haber realizado en la oficina del Registro Civil de Zaragoza, serían en el 2019, ya que durante la pandemia esa oficina ha permanecido cerrada, desde marzo del año en curso.

Oleada de migrantes

Datos del Inami mencionan que en los últimos 17 meses más de 9 mil migrantes de diversas nacionalidades fueron retornados a México por esta frontera.

Esto en base la “norma de tránsito de terceros países” que entró en vigor el 16 de julio de 2019.

De los retornados por esta frontera, 4 mil 521 se consideraron unidades familiares.

Lo anterior mientras que el Inami Chihuahua ha relevado cuatro veces a sus delegados.

Según antecedentes periodísticos, en dos años de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron delegados del Inami en esta ciudad Alexander Cadet, Héctor Ruiz, Héctor Padilla Delgado y actualmente el militar retirado, Pedro Alberto Alcalá López.