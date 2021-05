Estoy listo para el debate: Mocken

Cortesía / Javier González Mocken

Ciudad Juárez— “Estoy listo y respeto a todos, pero si me atacan no estoy manco”, manifestó el candidato Javier González Mocken a la presidencia de Juárez por la coalición PAN-PRD, aunque agregó que espera y desea se trate de un debate propositivo y no de confrontación.

Dijo que los cuadros que se ha logrado conformar para las candidaturas son muy buenos y todos comparten la misma mística de servir a Juárez.

Mañana viernes a las 5:00 de la tarde se llevará a cabo el debate de los aspirantes a la presidencia municipal, en el Centro Cultural Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el cual se podrá ver en redes sociales, television abierta y cable.

“Estamos listos, estamos preparados. Obviamente no hay más que plantear los proyectos que queremos realizar para la ciudad. Estaremos atentos a cualquier situación que surja en el debate, pero con todo respeto es como vamos a dirigirnos a nuestros adversarios”, externó.

Dijo que es probable y esperable que en el encuentro haya ataques hacia él.

“Es natural que se den. Estoy listo y respeto a todos, pero si me atacan no estoy manco”, dijo el candidato del PAN-PRD.