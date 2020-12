Esperan ‘oleaje’ de Covid en enero

Omar Morales / El Diario de Juárez Omar Morales / El Diario de Juárez

Ante el flujo de personas en las calles de la ciudad a propósito de las compras navideñas, la Secretaría de Salud estatal prevé que se disparen los casos de contagios y decesos por Covid-19 en enero próximo.

“Se espera un oleaje en enero si no hacemos caso. Ahorita depende de cada quién hacer las cosas bien, eso respecto a no hacer aglomeraciones o no salir si no es necesario”, advirtió Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud estatal.

“No tenemos que ir toda la familia a hacer compras. Lo que estamos viendo con los centros comerciales abarrotados puede traer una oleada en los 13 o 14 días próximos”, agregó.

Durante las últimas dos semanas, se ha registrado un incremento en la movilidad de personas en la ciudad que acuden a centros comerciales y áreas como el Centro a realizar compras navideñas, sin seguir las medidas sanitarias referidas por las autoridades de Salud.

“Disminuyamos la movilidad, hagamos las cosas bien y seamos responsables, porque los beneficiados vamos a ser nosotros mismos como ciudadanos”, expresó.

El llamado también es para evitar salir de la ciudad de vacaciones.

“Son vacaciones de estar en línea con el maestro o llevar a cabo tareas, mas no vacaciones de irnos a otra ciudad o de poder salir, pasear y tomarse fotos. Si queremos estar sanos y tener sanos a nuestros seres queridos, debemos tener responsabilidad, no exponerse en viajes, porque eso puede traer como consecuencia llevar el virus a la casa de nuestros familiares”, enfatizó.

Mientras, los operativos para disminuir la movilidad continúan en la ciudad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de sus dos divisiones, Policía Municipal y Seguridad Vial, se informó en un comunicado de prensa.

La corporación ha realizado 961 intervenciones, las cuales consisten en emitir la recomendación a los ciudadanos para no transitar si no se trata de una actividad meramente esencial y/o urgente, además de donar cubrebocas de manera gratuita a los automovilistas que no porten alguno y gel antibacterial, también se les recordaron las medidas preventivas con respecto a dicha contingencia sanitaria, se indicó.

Ayer la SSPM informó a través de un comunicado, que durante la noche del sábado y madrugada del domingo se recibieron 51 denuncias de fiestas privadas con aglomeración de personas, de las cuales 11 resultaron ciertas y 40 falsas.

El flujo de personas aglutinándose en áreas de venta durante la última semana se ha registrado a lo largo de todo el estado, incluso a nivel nacional.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó ayer que si no bajan los contagios por la enfermedad para el 10 de enero del próximo año, se tomarán medidas más severas de restricción de movilidad.