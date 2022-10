Eran estudiantes dos asesinados el lunes

Ciudad Juárez.— Jaziel de 16 años de edad, estudiante del Cbtis 270 y Agustín de 17, también alumno de preparatoria, eran amigos y vecinos desde pequeños. La noche del lunes habían salido de clases y acudieron a hacer ejercicio a un gimnasio, pero en su trayecto fueron asesinados a balazos en la colonia Parajes de Oriente.

En medio del llanto, sus padres exigen a las autoridades que se haga justicia, ya que aseguran, todo apunta a que se trató de una confusión, debido a que los menores sólo se dedicaban a sus estudios y al deporte y no tenían ninguna relación con actividades ilícitas, lo cual señalan, es respaldado por los vecinos del sector, que los conocen de toda la vida.

En menos de una semana, cuatro menores de edad han sido asesinados en Ciudad Juárez y este es el segundo caso en el año en que el Cbtis 270 lamenta la muerte violenta de uno de sus estudiantes.

El Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) 270, confirmó ayer que Jaziel Alejandro Tonche Navarro, de 16 años de edad, como fue identificado por su madre, era alumno de quinto semestre en el turno vespertino, con la especialidad en programación.

Agustín López, de 17 años de edad, estudiaba la preparatoria y la especialidad en sistemas en el Centro de Estudios Bright, ubicado en la avenida De las Torres, dijo su padre Agustín López Pérez mientras realizaba los trámites en la Fiscalía General del Estado para recuperar el cuerpo de su hijo.

“Él iba al gimnasio con su amiguito, según dicen que los confundieron, exijo que se haga justicia porque no puede ser que a la gente buena la estén matando, yo ahorita le estaba diciendo (al agente de la Fiscalía) que si ellos no averiguan nada, uno mismo va a averiguar porque saben ellos quiénes son, mi hijo no salía, se la pasaba en la casa ayudándome en el negocio que tengo y su amiguito todos los vecinos de ahí lo conocen”, dijo entre lágrimas.

Los dos menores vivían en el fraccionamiento Portal del Roble, a unas cuadras de donde ocurrió el crimen. En el lugar de los hechos, el cruce de las calles Custodio de la República y Desierto de Namibia, se observaba ayer un charco seco de sangre y encima de él una veladora.

“Como que los siguieron, y venían corriendo de allá (de oriente a poniente), aquí los alcanzaron y les tiraron por la espalda”, dijo el propietario de un negocio cercano.

Selene Navarro, madre de Jaziel, también realizaba ayer los trámites en Fiscalía para recuperar el cuerpo de su hijo y de ahí se trasladaría a la escuela para informar lo ocurrido.

“Ahí hay muchas cámaras de seguridad en esa calle, tuvieron que haber grabado algo, mi hijo y el de él (Agustín) eran estudiantes y deportistas, no mataron a cualquiera, de hecho estaba mi hijo saliendo temprano de la escuela, tenía dos horas libres y aprovechó para irse al gimnasio; tienen que investigar, no mataron animales, mataron a dos jovencitos que nada tenían que ver con nada malo”, expresó.

Con la muerte de Jaziel Alejandro, el Cbtis 270, ubicado en la colonia Frida Kahlo, ha perdido a dos estudiantes de manera violenta, ambos del turno vespertino. El pasado 2 de mayo, Jessenia Johana C.R. de 17 años de edad, quien estaba a punto de graduarse, fue localizada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en las calles Francisco López de García y Custodio de la República de la colonia Manuel J. Clouthier. El cuerpo presentaba golpes y estaba calcinado en un 40 por ciento, según informó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

En una semana cuatro menores de edad han sido asesinados en esta ciudad, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE). Uno de los casos ocurrió la noche del martes en la colonia Porfirio Silva cuando hombres armados irrumpieron en un domicilio para atacar a balazos a una familia, entre las víctimas mortales se encontraba Gael de 14 años de edad, informaron sus familiares a El Diario.

El pasado domingo fue localizado el cuerpo de un menor en el interior de un tambo, en una tapia abandonada en las calles Ojo de Talamás y Hacienda Poniente del fraccionamiento Valle de Allende.