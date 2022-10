Olvidadas, 8 mil demandas en Conciliación aquí

Un total de 8 mil 162 demandas laborales permanecen ‘olvidadas’ en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) debido a que ni patrón ni trabajador continuaron con su promoción, indican cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Chihuahua.

Estos más de ocho mil expedientes son parte de los 32 mil 021 con los que se quedó la Junta Local luego de entrar en vigor el 3 de octubre el nuevo Centro de Conciliación Laboral.

Las demandas –principalmente por despido injustificado– que quedaron activas en el antiguo sistema de la Junta Local son entonces 23 mil 859, las cuales, de acuerdo con el mismo organismo y la STPS, pueden durar desde un año hasta más de cinco para resolverse.

Desde el pasado lunes, la JLCA dejó de recibir demandas laborales para dar entrada a la activación del nuevo Centro de Conciliación Laboral en esta frontera, con el que se busca agilizar a máximo 45 días la resolución de conflictos obrero-patronales.

Ahora es obligación del trabajador o patrón acudir primero al centro para exponer su problema laboral y con apoyo de los conciliadores expertos llegar a un acuerdo, proceso en el que los involucrados pueden o no contar con un abogado.

Fausto Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral, explicó que la figura del conciliador laboral no existía, se crea con este centro y es una persona muy capacitada en materia de Derecho, derechos humanos, perspectiva de género y además conocimientos de técnica de conciliación laboral.

Reiteró que es personal altamente capacitado que tiene como objetivo evitar que los conflictos laborales escalen a un juicio y así dar una justicia pronta a los trabajadores.

Destacó que antes los juicios duraban hasta seis años y sin garantía siquiera de la resolución, pues en muchos casos para cuando se emitía una sentencia la empresa ya no existía.

Ahora, con el centro, el proceso de conciliación no debe durar más de 45 días a partir de que se presentó la solicitud y puede terminar en dos escenarios: un convenio o la constancia de no conciliación.

Si se logra el acuerdo ahí se firma el convenio en el que se plasma el pago que se acordó para el trabajador y ahí mismo se hace, o bien, se establece la cantidad y se fijan los plazos para el pago.

Barraza Arvizu aclaró que este convenio que emite el centro es un documento oficial que tendrá categoría de cosa juzgada, como una sentencia.

En caso de no llegar a un acuerdo, el funcionario conciliador va a extender una constancia de no conciliación, con la que el trabajador tiene derecho de acudir a tribunales a abrir un juicio, lo cual es optativo, no obligatorio.

Ya en el juicio, la ley obliga a que esté el juez presente en cada audiencia, que el abogado esté capacitado y el demandante y parte demandada también.

Los estados de Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Sonora y Sinaloa conforman el 60 por ciento de los litigios laborales en el país, razón por la que se contemplaron en esta tercera etapa de la Reforma Laboral que arranca con el Centro de Conciliación.