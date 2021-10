Entregan constancias a candidatos de Samalayuca

Ciudad Juárez- Los regidores que integran la comisión especial del proceso de elecciones para las autoridades auxiliares del Municipio entregaron esta mañana las constancias para los candidatos del poblado de Samalayuca.

Los contendientes para la presidencia seccional son; Jaime Sotelo Bencomo, Gregorio Valtierra Porras, Jesús Velador Porras, Laura Estela Moreno Avila y Jesús Ernesto Pedroza Pineda.

Para las comisarías del Valle de Juárez únicamente se registraron; Loma Blanca- San Isidro, Mauricio Antonio Dávalos Alderete y para Tres Jacales-El Millón, Jesús Armando Núñez.

El regidor Antonio Domínguez Alderete, explicó que en este caso los que se registraron son los que quedarán como las autoridades auxiliares, ya que no hubo más interesados.

Para San Agustín y Jesús Carranza no hubo aspirantes, por lo que la comisión decidirá si se vuelva a convocar o se asigna a alguien.

Las elecciones de Samalayuca se realizarán el 31 de octubre.

Los candidatos solicitaron que no haya acarreo de ciudadanos que viven en Juárez y van y votan al poblado, por lo que aseguraron que iban a vigilar el proceso para no permitir que sufraguen quienes no habitan en el lugar