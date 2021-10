Sin entregar, casi 2 mil 700 licencias

Casi 2 mil 700 licencias de conducir son las que se encuentran rezagadas en Ciudad Juárez, debido a los cambios que se realizan en las medidas de seguridad e imagen de las micas.

Desde hace aproximadamente una semana, la oficina de Licencias Digitales tanto de la Zona Norte, como las del resto del estado, comenzaron un proceso para reforzar los elementos de seguridad con los que cuentan los plásticos, con la intención de evitar que dicho documento sea clonado o alterado por terceras personas.

El proceso ha provocado la molestia de varios de los usuarios que acuden a realizar el trámite, ya que una vez que cumplen con los requisitos, no les es entregada su credencial para conducir, solicitándoles que regresen en una segunda ocasión para recoger el documento.

“Hemos tenido en mi familia experiencias muy desagradables al tramitar la licencia en las oficinas de Pueblito Mexicano; el servicio es muy deficiente. Los interesados hacen su trámite y no les entregan la licencia, informándoles que no es posible la entrega porque no hay sistema y los citan para después; al acudir, les vuelven a decir que no es posible la entrega debido a que están cambiando el logo. No obstante hay personas que su trabajo depende de que tengan licencia de conducir vigente”, señaló Luis Villagrán, uno de los usuarios afectados.

Ante esta situación, Ricardo Cordero Ramírez, coordinador de Licencias en el estado, reiteró que los ajustes que se están realizando son para reforzar los elementos de seguridad y evitar que éstos sean falsificados.

“Se están haciendo ajustes para tener mayor seguridad en la licencia, debido a que se habían estado clonando unas de ellas; se están reforzando los chips y se está aprovechando para hacer una nueva versión de la licencia con los logos de la nueva administración, esperamos que esta semana ya podamos comenzar a entregar los pendientes”, dijo.

De acuerdo con información de la dependencia, desde que comenzó el proceso de actualización hasta el corte de ayer, tan sólo en Juárez se contabilizaban 2 mil 690 licencias pendientes por entregar, de las cuales, 2 mil 137 fueron tramitadas en las oficinas de Pueblito Mexicano, mientras que el resto, corresponden al módulo Palacio de Mitla, ubicado al sur de la ciudad.

Para hacer el trámite de renovación o por primera vez, es necesario solicitar una cita a través del portal tramites.chihuahua.gob.mx, o bien acudir a los módulos de Pueblito Mexicano o Palacio de Mitla en un horario de 08:30 a 16:00 horas.

Requisitos

Los requisitos para la renovación de su licencia son: mica de conducir anterior, identificación oficial, así como un comprobante de domicilio original y vigente.

Mientras que para solicitar la licencia por primera vez, es necesario tomar el curso de educación vial, presentar acta de nacimiento y CURP, comprobante de domicilio reciente (no debe exceder a 3 meses), identificación oficial con fotografía; si es menor de edad (a partir de 16 años), se necesita presentar el último certificado escolar con fotografía, además de identificación de padre o madre. (Eduardo Lara / El Diario)

