En análisis, cancelación de patio de guardado para BRT

Tras la exhibición de diferentes irregularidades en la construcción de la segunda ruta troncal de Ciudad Juárez, uno de los proyectos para la edificación de un patio de resguardo, a la altura de la calle Aserraderos y eje vial Juan Gabriel, podría no llevarse a cabo debido a la falta de documentación.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Carlos Aguilar García, afirmó que aunque el proyecto del Sistema Integral de Transporte contemplaba la construcción de dos patios de guardado para las unidades, uno de ellos, denominado “Aserraderos”, no ha podido integrar toda la documentación necesaria, lo que pone en riesgo su continuación.

“No me han podido integrar la documentación de que la propiedad sea estatal, además, no hay un estudio de movilidad del autobús en la zona, los camiones tienen que entrar a las calles circunvecinas y uno articulado no pasa por ahí, lo que asegura afectaciones a predios y casas, es una barbaridad, por lo que ese proyecto podría echarse para atrás, ya que no hicieron los análisis necesarios para su construcción”, comentó.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de noviembre del 2020 el Gobierno del estado otorgó el contrato 144-OP-0048/20-PI-DOP-OBRA a Grupo ABU para la elaboración de un proyecto ejecutivo para la edificación del “Patio de guardado Aserraderos para el Sistema Integral de Transporte”.

La realización del proyecto ejecutivo antes mencionado tuvo un costo de un millón 708 mil 335 pesos con IVA incluido. Sin embargo, en la plataforma CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se anexa el acta de fallo LO-908009996-E8-2021, referente a la cimentación del patio “Aserraderos”, donde se especifica que la obra fue adjudicada a Soyo Construcciones por un monto de 81 millones 670 mil 565 pesos sin impuesto incluido.

Según información de la SCOP, el terreno donde se pretende levantar este patio de guardado se ubica a espaldas de las oficinas de Gobierno del estado, sobre el eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, cruzando las vías del ferrocarril.

Por otra parte, Aguilar García señaló que el patio que sigue en proceso de construcción es el denominado “Sur” o “Aeropuerto”, ubicado sobre la calle Aeronáutica.

En concordancia con el acta de fallo LO-908009996-E9-2021, correspondiente a los trabajos del patio de guardado sur (“Aeropuerto”) del corredor troncal Tecnológico, la obra fue adjudicada a la compañía juarense Urbanissa, a la que se le autorizó un importe de 67 millones 670 mil 472 pesos sin IVA incluido.

El documento disponible en el portal CompraNet muestra que la obra está contemplada a realizarse en 180 días naturales, para ser concluidos a más tardar, mediados de diciembre del presente año.

