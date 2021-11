Regularización de 'chuecos' será directamente con las autoridades

Ciudad Juárez- El Gobierno Municipal alertó a la comunidad juarense que el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera se llevará a cabo únicamente por medio de las autoridades correspondientes.

Lo anterior, luego de que organizaciones como Identifi-k-t y Onappafa afirmaran por separado que el gobierno federal les delegó la tarea de realizar un censo, al que costaría inscribirse hasta mil pesos para apartar lugar durante la importación.

De acuerdo a informes del Gobierno Federal, los detalles para este proceso se darán a conocer oportunamente para que la población interesada tenga conocimiento de ello y cada propietario de vehículos irregulares lleve a cabo el proceso de regularización, informó el Municipio en un comunicado.

“Se alerta a la comunidad no llevar a cabo algún trámite si no es ante la autoridad competente, ya que los agentes de Seguridad Vial no harán válidos engomados que no sean expedidos por el Gobierno Federal”.

Aseguró que “hasta ahora no se ha autorizado a ninguna organización para que se involucre en este procedimiento con el que se pondrán en regla las unidades que actualmente circulan sin cumplir con el proceso de importación”.

De acuerdo a informes de la Federación, no es necesario registrarse previamente ante algún grupo civil y se reitera que la autoridad competente será la encargada de la legalización de este tipo de trámites, añadió.