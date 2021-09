Después de conocer la violencia desde los derechos humanos, en 2014 el sociólogo Carlos Murillo González encontró en el reciclaje su propia terapia: el arte fractal, en el que cada tapa de una botella de plástico se convierte en un pixel de una de sus obras.

Desde entonces, el juarense de 51 años de edad ha utilizado miles de tapas que ha recolectado en la calle, que le han si donadas o que ha comprado a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical).

En busca de una terapia, “quería hacer algo de reciclaje y no sabía qué, entonces me puse a ver en Internet lo que había para hacer y me di cuenta de que ya se estaban haciendo murales y pisos con tapas de plástico recicladas en Sudamérica, básicamente en Argentina y Brasil, y de ahí me inspiré para empezar a hacer algunos cuadros. Ya tengo ocho años haciéndolos”, relató.

Al menos diez de sus obras serán expuestas y estarán a la venta el próximo miércoles 15 de septiembre en el centro cultural La Parroquia, ubicado en la calle Campobello número 2216, en el fraccionamiento Las Misiones, de 6:00 de la tarde a las 12:00 de la media noche.

Entre sus obras se encuentra una de las pinturas más famosas de la artista mexicana Frida Kahlo, la cual recreó durante más de dos meses con más de 4 mil 800 tapas, en un cuadro de 1.80 metros de alto por 2.40 metros de ancho, una de las que le han significado más complejidad.

Además de la recolección de tapas, lo más difícil del trabajo creativo “es la perspectiva, porque tiene que estar viendo el tamaño del cuadro que vas a hacer y cambia de acuerdo con el tamaño que es. Tienes que estar con mucho cuidado, haciéndolas con mucho detalle”, explicó.

Otra de ellas es una recreación de la “Mona Lisa”, del pintor Leonardo da Vinci, la cual recreó con aproximadamente 900 tapas, a una escala de 1.80 metros de alto por 90 centímetros de ancho.

En 2014 “trabajaba en derechos humanos, entonces para distraerme un poco de los casos que veía empecé a buscar este tipo de arte más ecológico, y ahí fue como me enganché con esto y ahora lo utilizo como terapia, porque es como armar un rompecabezas”, explicó.

A lo largo de los años ha aprendido distintas técnicas, y ha elaborado aproximadamente 30 obras de arte ecológico, principalmente por pedido, de recreaciones de Frida Kahlo, Che Guevara, animales y figuras abstractas.

Entre los cuadros que exhibirá el próximo miércoles se encuentran además un caballo, unos pericos y un león.

“No todo lo que tenemos en el bote de basura es basura, hay muchas cosas reciclables, en el caso de esto son las tapas de plástico, porque le podemos dar una segunda vida y en este caso te sirve como terapia ocupacional, y las utilizas para hacer arte, la técnica del arte fractal”, apuntó para quien los pequeños cilindros plásticos se han convertido en su materia de trabajo.

Desde el arte, “cada tapa es un pixel o fractal, para que veamos la vida desde una perspectiva fractal; tú ves un árbol y cada hoja es un fractal, ves las piedras en el jardín y cada una es un fractal, pero ¿qué haces con todas esas unidades? Ahí es donde entra lo bonito del arte. Una tapa por sí sola no te dice nada, pero ya 4 mil 800 acomodadas de tal manera pues es el retrato de Frida Kahlo”, destacó.

Exhibición de sus obras

*Cuándo: Miércoles 15 de septiembre

*Dónde: Centro cultural La Parroquia (en calle Campobello número 2216, fraccionamiento Las Misiones)

*Hora: De 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

