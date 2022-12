‘El deseo de un inmigrante es poder pasar el Año Nuevo allá’

Ciudad Juárez.- Éste fue el primer año que César Palacios, de 31 años, pasó Nochebuena y Navidad lejos de su familia, pero con la esperanza de llegar a Atlanta para trabajar o de buscar una oportunidad en México, aseguró el venezolano la noche del 24 de diciembre mientras se calentaba alrededor de una fogata que mantenía encendida con basura en un campamento improvisado frente al bordo fronterizo.

“Yo soy de Caracas, acá en Ciudad Juárez ya llevo 15 días esperando si abren la frontera para poder yo pasar. Con la ayuda de la comunidad nos ha ido bien, solamente que no hemos tenido la ayuda de un albergue o de alguien que nos ayude para no estar en estas condiciones. Han venido y nos han dado comida acá, pero muchas veces esa ayuda no llega a nosotros, la mayoría acá quiere tener la comodidad de un albergue mientras que esperamos que abran la frontera o el 27 para ver qué decreto van a dar, pero estamos en unas condiciones infrahumanas, pero en realidad queremos mejorías. Yo duermo aquí, y hay niños”, mostró el migrante.

César, quien es ingeniero químico, duerme en un callejón en el que un grupo de venezolanos ha improvisado un campamento, sobre la calle Dalias y el bulevar Bernardo Norzagaray, hasta donde en varias ocasiones ha llegado la Policía municipal para pedirles que apaguen sus fogatas, pero al pedirles ayuda para encontrar un albergue no regresan, aseguró.

“Los vecinos nos tratan bien, sé que a veces se les hace incómodo a ellos porque estamos en una parte residencial y lamentablemente se ve muy feo, pero

“Allá o acá nosotros queremos hacer patria. Nosotros venimos saliendo de nuestro país por problemas con el régimen de Nicolás Maduro y en realidad queremos un cambio de vida, poder ayudar a nuestra familia, que nos den esa oportunidad y esa voz de confianza y apuesten a la migración” César Palacios 31 años

es que no tenemos más otro lugar, a veces nos mandan a la Policía, viene y nos dice que apaguemos las fogatas, que nos van a llamar a Migración, que nos van ayudar con un albergue, pero en realidad hasta el sol de hoy todo sigue igual, nunca nos ayudan con un albergue”, relató.

Apenas a unos metros Wilbert, de 7 años, su hermano y su primo de 6 años esperaron a Santaclós junto a otra fogata, mientras que una juarense les regalaba burritos para cenar.

“A toda la comunidad y a las autoridades yo les digo: ser inmigrante no es malo, aquí muchos somos estudiados, yo soy ingeniero químico, y solamente queremos la oportunidad de estar en un lugar donde no molestemos a la comunidad. Otras Navidades la he pasado con mi familia, ésta es la primera Navidad que he pasado así en estas condiciones”, dijo César, quien dejó en su país a su hija de 6 años, a su mamá y a sus hermanos.

“Un deseo que tenemos todos los inmigrantes es poder pasar el Año Nuevo allá, solamente queremos una oportunidad, que no nos miren como malos porque en realidad no somos así, vamos a su país buscando una mejor calidad de vida y a hacer patria, como también se lo digo al Gobierno de México: nosotros queremos hacer patria, no queremos ser independientes, allá o acá nosotros queremos hacer patria. Nosotros venimos saliendo de nuestro país por problemas con el régimen de Nicolás Maduro y en realidad queremos un cambio de vida, poder ayudar a nuestra familia, que nos den esa oportunidad y esa voz de confianza y apuesten a la migración”, explicó.