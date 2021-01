‘Echa pa’delante’

Tomada de Facebook

Para algunos la danza folklórica no es más que una expresión artística capaz de mostrar una interpretación, sin embargo, para otros, se vuelve un elemento importante para entender nuestra cultura, fomentar valores y resaltar aspectos muy característicos de cada estado de nuestro país.

Tal es el caso de Katherine Tovar, la única juarense que actualmente participa en el concurso nacional #enconfinamientobailannuestrasraices.

Dicha competencia es organizada por la Dirección General de Educación Superior del Magisterio y el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal con la intención de destacar los talentos artísticos de la comunidad normalista en medio de la pandemia de Covid-19.

Tovar Rodríguez es estudiante del cuarto semestre del programa de licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza de la Historia en la Escuela Normal Superior José Medrano en el estado de Chihuahua, y desde hace ocho años dedica parte de su tiempo a la danza folklórica, una actividad que le apasiona.

Originaria de Phoenix, Arizona, asegura que siente un mayor apego a las raíces juarenses debido a que desde hace más de 10 años radica en esta frontera.

“Yo bailo desde que estaba en primero de secundaria, debido a que en casa mis papás querían que estuviera activa, y la verdad es que es una actividad muy bonita; también depende mucho de los maestros que tengas, porque además de enseñarte a bailar, te enseñan valores como personas”, comentó.

“Pasar tanto tiempo con tus maestros y compañeros hace que también se desarrollen otras habilidades, como por ejemplo a comunicarte casi sin palabras”, agregó.

Katherine señaló que aunque la convocatoria al concurso se abrió en noviembre pasado, fue hasta el mes de diciembre que decidió inscribirse con la intención de servir de ejemplo a otros compañeros y generaciones de que el confinamiento no significa un obstáculo para seguir aprendiendo y hacer lo que nos apasiona.

“La convocatoria cierra el 15 de febrero, a partir de ese día seleccionarán a 20 finalistas, 14 de ellos serán escogidos con base en sus bailes, es decir, se calificará su calidad interpretativa y la alegría que transmitan, mientras que otros seis se elegirán a través de likes en Facebook y Twitter”, explicó.

De acuerdo con la entrevistada, los participantes han agregado un video con su interpretación a sus respectivos perfiles de redes sociales, desde donde las personas podrán verlos y votar por su favorito. Asimismo, Tovar Rodríguez pidió el apoyo de la comunidad en general, dado que es la única juarense inscrita en la competencia nacional.

“Ojalá y a la gente le guste mi video, porque la danza es algo muy bonito, nos permite conectar con las personas; para mí como estudiante de Historia, representa también una manera de enseñar a través de la vista, porque tienes la oportunidad de transmitir más allá de una simple interpretación, así que espero estar sirviendo de ejemplo para la comunidad”, dijo.

Asimismo agradeció el apoyo de su madre, su abuela, su pareja y a sus maestros para poder inscribirse en la competencia. Katherine, además mandó una recomendación a la comunidad juarense para no dejarse vencer en medio de la situación tan complicada que se vive a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

“Un consejo que les doy es que no se dejen vencer, esta pandemia nos ha ayudado a valorar lo que tenemos, y todo ese talento hay que desarrollarlo y seguir aprendiendo... hay muchas personas que quieren aprender a bailar y se ponen límites diciendo que ya están grandes, yo lo que les digo es que se atrevan, nadie los va a juzgar y no se van a arrepentir, así que mi mensaje es ese, que no se dejen caer y como dicen ‘puro pa’delante’”, concluyó.