Distinguen a MiPyMEs como Empresas Socialmente Responsables

Ciudad Juárez.- Este miércoles, siete micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) fueron reconocidas con el Distintivo Empresas Socialmente Responsables (ESR) por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Persé) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

Dicho distintivo se otorga anualmente, y tiene la intención de reconocer a las empresas por su compromiso con la comunidad.

El evento contó con la participación de Francisco Santini Ramos, presidente de Persé y Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Fechac en la región de Juárez.

Lobo Industrial, S. A de C. V, EC Legal México, S. C; Counselors International Abogados S. C; Techonology Hub; Servicios Aduanales y Consultores en Comercio Exterior; Bcial S. A de C. V y BTM Juárez, fueron las empresas que recibieron dicho distintivo, se informó.