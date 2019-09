Diputada se excusa, dice que defendió mina sin informes

Ciudad Juárez— La diputada federal de Morena por el Distrito 01, Esther Mejía Cruz, atribuyó a su trayectoria como empresaria los comentarios que hizo en favor de la mina a cielo abierto en Samalayuca el lunes pasado, cuando también comparó a ese poblado con la ciudad francesa de París.

“Son más los beneficios que los perjuicios; imagínense cuatro mil millones de dólares es una derrama económica para todos ustedes, pueden vivir del turismo como París que vive del turismo, aquí con tanta inversión cualquier país lo quisiera”, dijo la legisladora durante una reunión con vecinos de ese poblado el 23 de septiembre.

En entrevista ayer con El Diario, Mejía Cruz aseguró que al momento de la declaración –difundida en redes sociales– no contaba con mucha información respecto al tema.

“Como soy empresaria, siempre he estado a favor de las inversiones, a mí me emocionó pensar que Samalayuca saldría beneficiado, pero reconozco que no conozco mucho del tema”, afirmó la representante de Morena.

Vecinos del poblado que asistieron a la reunión en donde también estuvo presente el diputado de Morena, Francisco Villarreal Pasaret, evidenciaron la posición a favor de la mina por parte de la legisladora a través de redes sociales provocando malestar entre el grupo que rechaza el proyecto.

En el material difundido, la legisladora agrega que los supuestos perjuicios en los mantos acuíferos ubicados en la región que provocaría la operación de la mina no van a suceder nunca, “ellos (la mina) nada más van a consumir el uno por ciento del agua. La termoeléctrica consume el 38 por ciento. Se puede promover que no se siembre tanto nogal al final la planta minera sólo consumirá el uno por ciento del agua”, dijo.

“La mina tiene todo perfectamente bien, el reglamento tiene muchos candados y sólo falta la supervisión de un comité vecinal que vigile la operación de la mina”, agregó.

Al cuestionarle su posición respecto a la instalación de la mina comentó que “no me puedo imaginar que alguien quiera afectar a una población cualquiera. Hay que estudiar el tema. Yo me imaginaba un pueblo muy fructífero con tanto dinero que se va a manejar allí”, consideró.

Mejía Cruz adelantó que legisladores federales por Juárez sostendrán una reunión con funcionarios de la Secretaría de Minería en la ciudad de Chihuahua el próximo viernes para revisar el proyecto de operación de la mina de cobre en Samalayuca.