Es 2019 el más violento para mujeres en 8 años

Ciudad Juárez— Con 126 homicidios, este año ha sido el más violento para las mujeres desde el 2012, indican datos oficiales.

La cifra representa un incremento del 20 por ciento con relación a todo el 2018, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que detalló que mujeres de entre 14 y 30 años de edad han sido las principales víctimas.

Para visibilizar los asesinatos, la activista Ivonne Ramírez coloca en un mapa virtual de la ciudad un punto rojo en cada sitio donde han matado a una mujer.

“Ellas Tienen Nombre” es el proyecto de monitoreo y mapeo con el que la juarense busca alertar que la problemática del feminicidio sigue en aumento y ocurre en todos los sectores de la ciudad.

“He notado que son muy jóvenes, entre los 14 y 30 años; pudiera ser que las muchachas más jóvenes están vulnerables a este tipo de crímenes y de violencia. Y en las últimas semanas en ciertos puntos han habido muchos crímenes, como en la colonia Bellavista”, destacó.

La maestra en Estudios de las Mujeres que desde 2015 se encarga de monitorear los asesinatos de personas del sexo femenino en Ciudad Juárez, también aseguró que en el año ha detectado entre cuatro y seis casos de feminicidios que no han sido públicos a través de los medios de comunicación.

“Hay algo que me sorprendió, por ejemplo me estoy dando cuenta de feminicidios por medio de redes sociales, no por los medios de comunicación… no aparecen o no dice que era mujer”, afirmó.

Ramírez ha encontrado relación entre algunas jóvenes y una pandilla. “Hay que ver cómo las asesinan, si estas muchachas se están relacionando con grupos del crimen organizado; hay que ver por qué”, comentó.

Entre las víctimas de este año se encuentra Jazmín del Carmen Moncada Ramírez, de 25 años de edad, quien fue encontrada envuelta en una cobija en las calles de la colonia Pancho Villa, después de haber sido asfixiada y luego decapitada.

Según las autoridades, también le mutilaron el meñique derecho y le apuñalaron el brazo derecho.

De acuerdo con la vocera de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Silvia Nájera, de las 126 mujeres asesinadas este año, sólo 15 casos han sido catalogados como feminicidio.

Los registros de la FGE señalan 14 asesinatos de mujeres en enero, ocho en febrero, nueve en marzo, 13 en abril, 17 en mayo, 15 en junio, 21 en julio, 10 en agosto, siete en septiembre y 12 hasta el 22 de octubre, en total 126.

En 2018 fueron 105 las víctimas, 96 en 2017, 57 en 2016, 54 en 2015, 45 en 2014, 93 en 2013, 94 en 2012 y 195 en 2011.

En el mapa digital Ellas Tienen Nombre, la juarense ha marcado con un punto rojo cada sitio donde fueron encontradas las víctimas de 1993 a la fecha. Ahí señala el nombre o se indica que no ha sido identificada. También muestra su edad, la fecha en la que fue encontrado su cuerpo y el día de la semana, además de las coordenadas del hallazgo.

Ramírez describe en la plataforma qué es lo que se sabe del hecho, las lesiones que presentaba el cadáver, el tipo de feminicidio, si la mujer tenía o no hijos, su relación con el sospechoso de su muerte y si hubo detención del presunto responsable.

Cuando no se cuenta con información sobre el lugar de hallazgo, el feminicidio se ubica en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, es decir, en eje vial Juan Gabriel número 306. Si se ha publicado la fotografía de la víctima o de la escena del crimen en medios de comunicación o redes sociales, también se adjunta. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

