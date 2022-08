Detienen a 6 con arma y 15 balas expansivas

Ciudad Juárez— Seis personas que viajaban en un auto, a exceso de velocidad, fueron detenidas por elementos de la Policía municipal debido a que dentro del auto hallaron una pistola calibre 9 milímetros con 15 balas, ayer en la madrugada.

De acuerdo con Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los agentes realizaban vigilancia en la colonia Moradas del Porvenir, donde se percataron de que un vehículo Nissan Versa azul, modelo 2017, aceleró la marcha al momento de ver la presencia de las unidades preventivas.

Les marcaron el alto a sus tripulantes en el Paseo de la Victoria y Camino Viejo a San José, y al realizarles una inspección localizaron en medio de los asientos un arma de fuego calibre 9 milímetros con 15 balas expansivas, por lo que procedieron a su arresto.

Previa lectura de derechos, Irvin F. P., de 23 años; José S. M., de 25 años; Gilberto Antonio C. O., de 25 años; Ammy H. C., de 24 años; Karina S. A., de 23 años, y Fernando C. G., de 19, fueron consignados ante el Ministerio Público federal por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

