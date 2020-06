Denunciará Municipio por daños en el Centro a manifestantes

Staff/El Diario de Juárez / Manifestantes incendian uno de los monumentos de la Zona Centro

Ciudad Juárez— El Municipio presentará ante la Fiscalía General una denuncia por los daños que se provocaron ayer en la noche a las letras de Juárez que se encuentran en el centro de la ciudad, afirmó esta mañana el alcalde, Armando Cabada.

“Tenemos ubicados a algunos de ellos, también hemos ubicado a los patrocinadores, algunos de los patrocinadores políticos locales”, mencionó.

Dijo que cuando menos vio a un diputado de Morena en el lugar, quien quería pagar una multa de un vehículo que no traía placas.

“Eso a mi me dice muchas cosas”, agregó.

Los daños se ocasionaron en una protesta que se realizó anoche en la Zona Centro.

Cabada dijo que no todos los que protestaron eran de Juárez, que venían de otros sitios y querían provocar a la policía.

“No tiene el patrimonio público la culpa, por qué desquitarse con el, lamentablemente lo hicieron”, indicó.

“Son actos que no vamos a permitir más, no es una provocación que quede claro, cuidaremos lo más posible una confrontación porque es lo que ellos buscan, ellos buscan la violencia y nosotros no somos un gobierno de violencia”, aseguró.