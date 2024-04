Denunciará alcalde al ‘PRIAN Estratégico’

Cuidad Juárez.- Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal, anunció que después de las elecciones denunciará a Sergio Meza, director de Plan Estratégico, y a Sergio Nevárez, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), por daño moral.

El edil respondió a los señalamientos que la asociación de Plan Estratégico sobre corrupción dentro del Municipio. Dijo que se trata de un plan orquestado por actores de la oposición, que desconocía si viene desde Palacio de Gobierno, pero que por lo menos la representación en Ciudad Juárez sí.

“Voy a poner a un grupo de abogados independientes, no del Gobierno municipal por supuesto, para presentar pasando las elecciones una denuncia en contra de Sergio Meza y el Plan Estratégico, ya estuvo bueno, se han pasado, han hecho expresiones”, dijo Pérez Cuéllar, quien, además, ironizó: “Pues mira, yo diría en todo, no es solamente él, yo le digo el PRIAN Estratégico no es solamente eso, es toda una estrategia orquestada también por la Junta de Aguas y por el PAN”.

Añadió que sus acusaciones son muy graves, pero aunque no entrarán en el mismo discurso, sino que se tomarán acciones “no vamos a caer en su narrativa en los próximos 35 días, pero esto ya no se va a quedar así”, insistió.

Añadió que independientemente del resultado, “el dinero que vamos seguramente a ganar de la denuncia será destinado a alguna causa”.

Pérez Cuéllar también analiza una denuncia en contra de Sergio Nevárez y la JMAS por la destrucción de calles.

“Estamos tratando de sistematizar todas las fotografías que van llegando porque es una estrategia orquestada, agujeran la ciudad y luego vienen y prometen que no va a haber baches y lo están haciendo ellos y lo estamos documentando”, afirmó el edil.

Según datos periodísticos, tras las declaraciones del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en donde denunció que la JMAS estaba haciendo hoyos en las calles para afectar la imagen de la ciudad, Sergio Nevárez señaló que es la segunda ocasión en que él utiliza a la JMAS como distractor de temas de corrupción en el Municipio.

Explicó que los baches que denunció el alcalde unos no eran de la JMAS, sino de una empresa particular, el cual tampoco fue reportado a la descentralizada.

Actualmente la JMAS tiene 61 obras en proceso en las calles de la ciudad, por lo cual es inevitable hacer hoyos y zanjas, señaló.

